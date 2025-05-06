Лучшие наряды Met Gala—2025

Met Gala — ежегодный благотворительный бал Института костюма при Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Основанный в 1948 году, он начинался как закрытый ужин для состоятельных жителей города. Со временем мероприятие превратилось в глобальное культурное событие. Его отличительная черта — ежегодный дресс-код, соответствующий теме новой выставки Института костюма. Met Gala стал не только площадкой для демонстрации дизайнерских идей, но и платформой для публичного разговора о моде как культурном явлении.

На протяжении десятилетий мероприятие посещали знаковые фигуры мировой политики и искусства — от принцессы Дианы и Энди Уорхола до Хиллари Клинтон и Элтона Джона. С 1995 года бессменным куратором бала выступает главный редактор американского Vogue Анна Винтур.

По традиции бал проходит в первый понедельник мая, совпадая с открытием выставки Института костюма. В этом году — 5 мая. Местом проведения стал Большой холл Метрополитен-музея на Пятой авеню.

Тема выставки и бала – «Superfine: Tailoring Black Style» («Безупречное: Черный стиль в портновском искусстве»). Кураторы — Эндрю Болтон и приглашенный эксперт Моника Л. Миллер — посвятили проект стилю темнокожих мужчин как способу самовыражения, свободы и сопротивления. Экспозиция включает 12 тематических разделов, в том числе «Ownership» (Владение), «Presence» (Присутствие), «Freedom» (Свобода), «Cool» (Стиль). Центральная идея — путь от периода рабства до современной модной автономии и культурного лидерства.

Темой дресс-кода 2025 года стала формулировка «Tailored for You» («Сшито для вас»), приглашающая к интерпретации классического мужского костюма. Среди образов — отсылки к зут-сютам, историческим силуэтам и эстетике афроамериканской моды середины XX века.

Сопредседателями бала выступили актер Колман Доминго, музыканты A$AP Rocky и Фаррелл Уильямс, автогонщик Льюис Хэмилтон и Анна Винтур. Почетным председателем стал баскетболист Леброн Джеймс. Всего мероприятие собрало около 450 гостей. Среди них — Рианна, Зендая, Шакира, Стиви Уандер.

Met Gala 2025 установил новый рекорд по сборам — $31 млн. Стоимость индивидуального билета достигла $75 тыс., став самой высокой в истории мероприятия.