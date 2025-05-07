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Четверть века вместе. 25 лет с Владимиром Путиным

7 мая 2000 года Владимир Путин в первый раз стал президентом РФ

Ровно 25 лет назад Владимир Путин официально вступил в должность президента России. На его первый срок пришлись, как позже признавался сам Путин, самые сложные моменты его президентства — теракты на Дубровке и в Беслане. В это же время завершилась вторая чеченская кампания. Прошли в стране и политические реформы: в 2000-м были созданы восемь федеральных округов. А после 2004-го, во время второго срока Путина, в РФ отменили прямые всенародные выборы губернаторов.

За первые восемь лет президентства Владимира Путина в России был принят новый Трудовой кодекс и пакет из 27 законов, направленных на повышение доступности жилья, вырос ВВП и сократилась бедность. В 2007 году заработала программа материнского капитала. В 2008-м журнал Times поставил российского президента на второе место в списке «100 самых влиятельных людей мира». В этом же году на посту президента его на четыре года сменил Дмитрий Медведев, а Путин занял должность премьер-министра.

В следующий раз Путин стал президентом уже в 2012 году. В 2014-м Россия присоединила Крым, а в 2022-м признала ДНР и ЛНР и начала спецоперацию на Украине. Позже в состав РФ были включены народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Во время третьего и четвертого срока Путина было принято несколько громких законов: о СМИ-иноагентах, декриминализации домашнего насилия, запрете на усыновления российских сирот иностранными гражданами и т.д. Кроме этого, в 2020-м были внесены поправки в Конституцию.

7 мая 2024 года Владимир Путин официально вступил в должность президента в пятый раз. Как он менялся за эти годы — в галерее «Газеты.Ru».

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