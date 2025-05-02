Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Фото

Легенда «Манчестер Юнайтед»: Дэвиду Бекхэму — 50

Дэвид Бекхэм отмечает 50-летний юбилей

Дэвид Бекхэм родился в Лондоне в 1975 году в простой семье. Его мать работала парикмахером, а отец — монтажником кухонь. Оба родителя Бекхэма любили футбол, однако болели не за лондонскую команду, а за «Манчестер Юнайтед». И регулярно ездили из столицы на стадион «Олд Траффорд» на домашние игры клуба.

Любовь к «Юнайтед» передалась и Дэвиду — играть за клуб было его детской мечтой, которая очень быстро претворилась в жизнь. В 14 лет он поступил в клубную академию, а в 17 — дебютировал за команду в своем первом профессиональном матче. Начиная с академии, Бекхэм посвятил «Манчестер Юнайтед» почти 15 лет своей жизни. Вместе с клубом он шесть раз становился победителем английской Премьер-лиги, дважды — обладателем Кубка и Суперкубка Англии, а в 1999-м выиграл Лигу чемпионов.

После «Юнайтед» футболист играл за мадридский «Реал», «Лос-Анджелес Гэлакси», итальянский «Милан» и французский «Пари Сен-Жермен». Благодаря этому он стал первым англичанином, которому удалось стать чемпионом четырех стран. При этом сам Бекхэм называл свой переход из английского клуба большой ошибкой.

«Я бы с удовольствием остался в «Манчестер Юнайтед» до конца карьеры и никуда бы не уходил, но этому просто не суждено было случиться. Больше всего в карьере я сожалел о том, что перешел в «Реал», — говорил полузащитник.

Бэкхем завершил профессиональную карьеру в 2013 году. За 30 лет он сыграл около 600 матчей на клубном уровне и еще 115 за английскую сборную, в том числе в качестве капитана. Сейчас бывший футболист является владельцем клуба «Интер Майами», снимается в рекламе и выпускает свою линейку одежды и парфюмерии. С супругой — экс-солисткой Spice Girls, а ныне дизайнером — Викторией Бекхэм у экс-футболиста четверо детей.

Жизнь и карьера Дэвида Бекхэма — в галерее «Газеты.Ru».

Комментарии
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами