Легенда «Манчестер Юнайтед»: Дэвиду Бекхэму — 50

Дэвид Бекхэм родился в Лондоне в 1975 году в простой семье. Его мать работала парикмахером, а отец — монтажником кухонь. Оба родителя Бекхэма любили футбол, однако болели не за лондонскую команду, а за «Манчестер Юнайтед». И регулярно ездили из столицы на стадион «Олд Траффорд» на домашние игры клуба.

Любовь к «Юнайтед» передалась и Дэвиду — играть за клуб было его детской мечтой, которая очень быстро претворилась в жизнь. В 14 лет он поступил в клубную академию, а в 17 — дебютировал за команду в своем первом профессиональном матче. Начиная с академии, Бекхэм посвятил «Манчестер Юнайтед» почти 15 лет своей жизни. Вместе с клубом он шесть раз становился победителем английской Премьер-лиги, дважды — обладателем Кубка и Суперкубка Англии, а в 1999-м выиграл Лигу чемпионов.

После «Юнайтед» футболист играл за мадридский «Реал», «Лос-Анджелес Гэлакси», итальянский «Милан» и французский «Пари Сен-Жермен». Благодаря этому он стал первым англичанином, которому удалось стать чемпионом четырех стран. При этом сам Бекхэм называл свой переход из английского клуба большой ошибкой.

«Я бы с удовольствием остался в «Манчестер Юнайтед» до конца карьеры и никуда бы не уходил, но этому просто не суждено было случиться. Больше всего в карьере я сожалел о том, что перешел в «Реал», — говорил полузащитник.

Бэкхем завершил профессиональную карьеру в 2013 году. За 30 лет он сыграл около 600 матчей на клубном уровне и еще 115 за английскую сборную, в том числе в качестве капитана. Сейчас бывший футболист является владельцем клуба «Интер Майами», снимается в рекламе и выпускает свою линейку одежды и парфюмерии. С супругой — экс-солисткой Spice Girls, а ныне дизайнером — Викторией Бекхэм у экс-футболиста четверо детей.

Жизнь и карьера Дэвида Бекхэма — в галерее «Газеты.Ru».