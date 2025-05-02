Как выглядел Берлин в мае 1945-го

2 мая исполнилось 80 лет со дня завершения Берлинской стратегической наступательной операции, в результате которой Красная армия заняла город, что привело к безоговорочной капитуляции нацистской Германии. Операция продолжалась 17 дней: с 16 апреля по 2 мая.

30 апреля советские войска начали штурм рейхстага (предыдущий штурм 29-го числа завершился неудачей), и уже 1 мая над куполом рейхстага взвилось Знамя Победы. Его водрузили разведчики 756-го стрелкового полка сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария.

Снимок опубликовали 3 мая 1945 года в московской газете «Правда», фотография разлетелась по всему миру.

Другим снимком, который опубликовали все ведущие мировые СМИ, стала фотография советской регулировщицы ефрейтора 87-го отдельного дорожно-эксплуатационного батальона Марии Шальневой. Девушка на площади Александерплац в Берлине стала одним из символов Великой Победы.

«Берлинской операцией заканчивали свой победный путь героические советские войска, прошедшие с боями тысячекилометровые расстояния, умудренные опытом крупнейших сражений, закаленные в ожесточенных боях. Они горели желанием быстрее добить врага и закончить войну», — вспоминал маршал Георгий Жуков.

Взятие рейхстага и других стратегически важных объектов в Берлине стало ударом для бойцов вермахта. В ночь на 2 мая 1945 года командующий обороной города генерал Хельмут Вейлдинг подписал документ о капитуляции немецких войск, после чего с остатками гарнизона сдался в плен. 8 мая немецкое командование подписало безоговорочную капитуляцию в Карлхорсте.

Снимки Берлина после взятия Красной Армией — в фотогалерее «Газеты.Ru».