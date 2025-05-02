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«Любит балет и чечетку». Принцессе Шарлотте — 10 лет

Дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон 2 мая исполнилось 10 лет

2 мая исполнилось 10 лет принцессе Шарлотте Уэльской, дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Девочка родилась в Лондоне в 2015 году, с сентября 2022-го занимает третье место в линии наследования британского престола (после отца и старшего брата Джорджа).

Принцессу крестили 5 июля 2015 года в церкви Святой Марии Магдалины в Норфолке. С самого рождения девочка получила право именоваться Ее Королевское Высочество принцесса Шарлотта Кембриджская (впоследствии получила нынешнее титулование).

Шарлотта жила в Анмер-холле в Норфолке, в 2017 году семья перебралась в Кенсингтонский дворец. В 2022-м Уильям, Кейт и дети переехали в коттедж Аделаиды в Виндзорском парке, девочка отправилась в независимую подготовительную школу в Беркшире. Шарлотта с братьями Джорджем и Луи иногда появляются с родителями на королевских приемах и отправляются в международные поездки. Каждое появление принцессы на публике вызывает ажиотаж в СМИ. По оценкам журналистов, девочка — главная икона детского стиля в Великобритании.
Практически с самого рождения ей пришлось изучать нормы этикета, иностранные языки, учиться играть на музыкальных инструментах и следовать особым монаршим требованиям.

В сентябре 2023 года Кейт Миддлтон вместе с Шарлоттой посетила фабрику печатных работ Standfast & Barracks. На выходе они пообщались с местными жителями, в том числе с семилетней девочкой Эмили Мэй Катто. Она призналась, что любит заниматься танцами.

«Моя дочь Шарлотта тоже любит танцевать, она любит балет и чечетку <...> Продолжай танцевать», — ответила мать принцессы.

По подсчетам журналистов Brand Finance, за свою жизнь Шарлотта принесет экономике Великобритании более 3 млрд фунтов стерлингов.

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