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Спортсмен, красавец, солдат. Лучшие роли Ченнинга Татума

Ченнингу Татуму исполнилось 45 лет
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Актеру Ченнингу Татуму исполнилось 45 лет. Один из безусловных красавчиков и спортсменов Голливуда родился 26 апреля 1980 года в городе Калмене в штате Алабама в США в семье строителя и работницы авиакомпании. В детстве страдал от СДВГ, так что учился плохо — зато занимался спортом (футболом, американским футболом, бейсболом и кунг-фу). После окончания школы ему даже дали стипендию за успехи в американском футболе для поступления в колледж. Однако Татум отказался от нее, уехал домой в город Тампа, где жила его семья, и начал работать — строителем, ипотечным брокером, продавцом в магазинах одежды, помощником в лечебнице для животных, стриптизером.

В Голливуд Татум попал после того, как уехал в Майами и попался там на глаза сотруднику модельного агентства. В качестве модели он снялся в клипе Рики Мартина «She Bangs», сотрудничал с Armani и Abercrombie&Fitch, снимался в рекламе Pepsi. Несколько раз появившись на телевидении, Ченнинг Татум в 2006 году дебютировал в главной роли в молодежной комедии «Она — мужчина». С этого момента начался его путь к славе.

Сейчас Ченнинг Татум превратился из молодого спортивного красавчика с безупречным телом — в красавчика зрелого. Он старается сниматься в картинах, которые продюсирует сам, или в фильмах любимых режиссеров (например, своей бывшей невесты Зои Кравитц). Написал две детские книжки в честь дочери, родившейся в 2013 году. Успел попробовать себя в роли ресторатора — заведение Татума в Новом Орлеане «Святые и грешники» закрылось в прошлом году после 12 лет работы.

«Газета.Ru» собрала лучшие роли Ченнинга Татума: все они — в нашей галерее.

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