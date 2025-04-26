26 апреля первой леди США Мелании Трамп исполнилось 55 лет. Свой юбилей ей пришлось встречать на похоронах папы Римского в Ватикане, куда она приехала вместе с супругом, президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. На обратном пути домой Трамп пообещал устроить жене праздничный обед прямо на борту президентского «Боинга».

Мелания Кнавс, впоследствии Трамп, родилась 26 апреля 1970 года в городе Ново-Место в Югославии (теперь это часть Словении). Ее отец Виктор Кнавс был шофером, затем открыл свою небольшую компанию по продаже мопедов и защитной мотоэкипировки. Мать, Амалия, работала модельером детской одежды на текстильной фабрике.

После обычной общеобразовательной школы Мелания поступила в школу дизайна и фотографии в Любляне, а затем — в Люблянский университет на факультет архитектуры, гражданского и геодезического строительства. Но с получением высшего образования не заладилось: через год она бросила учебу ради карьеры в модельном бизнесе. После подписания контракта с модельным агентством она уехала в Милан, затем в Париж. Ради благозвучия сменила фамилию на Кнаусс.

В 1995 году совладелец Metropolitan Models и друг Дональда Трампа Паоло предложил ей переехать в США и помог с оформлением рабочей визы — по которой она находилась в стране вплоть до брака с миллиардером Дональдом Трампом.

Со своим будущим супругом Мелания познакомилась в 1998 году, когда ей было 28 лет, а ему 52. В тот момент он был женат на Марле Мейплз, что не помешало развитию романа. На Марле Трамп женился пятью годами ранее, бросив ради нее свою первую жену Ивану Трамп.

В 2004 году Дональд Трамп сделал Мелании предложение, подарив кольцо за $1,5 млн. После свадьбы она стала гражданкой США. 20 марта 2006 года у них родился сын Бэррон Уильям Трамп — единственный ребенок этой пары. У Дональда Трампа еще четверо детей от предыдущих браков.

Мелания Трамп — вторая в истории США женщина, ставшая первой леди дважды, в первую каденцию Дональда Трампа на посту президента США в 2017 – 2021 годах, и сейчас.