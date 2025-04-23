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Поддержка Палестины и роман с бывшим Ирины Шейк: как живет модель Джиджи Хадид

Модели Джиджи Хадид исполнилось 30 лет
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Джиджи Хадид, которая входит в число «новых супермоделей» эпохи соцсетей, исполнилось 30 лет. С 2017-го она считается одной из самых высокооплачиваемых представительниц профессии с состоянием, достигающим $30 млн. В ее портфолио — титул «Модель года», более 50 съемок для журналов Vogue в разных странах (и для прочего модного глянца тоже), сотрудничество с Tommy Hilfiger, Maybelline и Reebok в качестве амбассадора, рекламные кампании Guess, Versace, Max Mara, Balmain, Fendi, Moschino, съемки для календаря Pirelli.

Чтобы узнать подробнее о жизни Джиджи Хадид и, конечно, ее увидеть, листайте галерею «Газеты.Ru».

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