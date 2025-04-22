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«Я привыкла быть на виду». Актрисе Яне Кошкиной — 35

Российская актриса Яна Кошкина 22 апреля отмечает 35-летие

Яна Кошкина родилась 22 апреля 1990 года в Ленинграде в семье водолаза и тренера по легкой атлетике. У актрисы есть младшая сестра Рената. Широкую известность Яна получила как исполнительница ролей в кинокомедиях, а также в качестве телеведущей.

На экране она дебютировала еще в школьные годы, снявшись в сериале «ОБЖ». После этого Кошкина поступила в Академию театрального искусства, в 2011 году перебралась в Москву и стала активно сниматься в кино. В ее «раннем» послужном списке сериалы «Улицы разбитых фонарей», «Лесник» и «Хмуров», а прорывом можно назвать исполнение главной роли в молодежной мелодраме «Второй шанс». Далее последовала роль в комедийном сериале «ЧОП», а после Яну Кошкину стали приглашать на телевидение.

Вместе с Павлом Прилучным в 2017 году она вела шоу «Короли фанеры» на Первом канале, позже участвовала в «Кто хочет стать миллионером?», «Модный приговор», «Лучше всех», Comedy Club и других передачах. Снималась в шоу «Однажды в России», была ведущей чарта 10 Sexy на Муз-ТВ.

В одном из интервью заявляла, что с детства считает себя уверенной.

«Уже тогда в моей жизни был большой спорт, постоянные соревнования в детском саду, потом — в школе. Я никогда не стеснялась читать стихи, выступать на сцене. Думаю, в этом заслуга моей мамы, которая меня везде водила. Я привыкла быть на виду», — отмечала актриса.

В списке недавних работ Кошкиной — сериалы «Предпоследняя инстанция», «Звездный суд», «Хочу не могу», «Телохранители» и «Телохранители 2», а также фильм «Бар «МоскваЧики»»

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