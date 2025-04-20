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«Делаю то, что мне по кайфу»: Басте — 45

Рэпер Баста празднует 45-летие

Василий Вакуленко родился в 1980 году в Ростове-на-Дону в семье военных. Заниматься музыкой он начал в 15 лет по совету бабушки. В то же время Вакуленко активно слушал американский рэп и пробовал писать первые треки. К 17-ти годам он оказался в первой группе — «Психолирик», а его дебютная песня «Город» вошла в альбом «Первый удар». Впоследствии коллектив стал называться «Каста», а Вакуленко взял себе псевдоним «Баста».

Его первым настоящим успехом стала композиция «Моя игра», ее Баста написал в 18 лет. За ней последовали и другие знаковые треки: «Урбан», «Ростов», «Осень», «Ты была права», «Сансара», «Медлячок». За свою карьеру рэпер стал автором более 100 композиций и выпустил 22 студийных альбома.

Вакуленко пишет музыку не только под псевдонимом «Баста», но и под двумя альтер эго — N1NT3ND0 и Ноггано. Говоря о том, как он их сочетает, рэпер рассказывал:

«Никаких особых технологий и систем нет. В обычной жизни, встречаясь с друзьями, мы говорим об одном. С детьми ведем себя по-другому. Когда приходим к маме, пытаемся быть лучше, удивительнее. <…> Я просто документирую эти разные состояния. Я делаю то, что мне по кайфу — с оглядкой на критику, учитывая замечания. Но у меня в любом случае есть собственное видение того, как должно быть».

В жизни он также примеряет на себя разные амплуа. Баста не только музыкант, но и бизнесмен — он является совладельцем лейбла «Газгольдер» и владельцем футбольного клуба СКА. Кроме этого, Вакуленко принадлежат сеть ресторанов Frank by Баста. Рэпер также активно работает на телевидении и ведет шоу на YouTube.

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