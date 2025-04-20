Как в России отмечают Пасху

В воскресенье, 20 апреля, православные христиане отмечают один из важнейших религиозных праздников — Пасху, или Воскресение Христово. В 2025 году дата празднования совпадает с католической Пасхой, что происходит нечасто: последний раз такое было в 2017 году, когда праздник пришелся на 16 апреля.

Во всех церквях России прошли торжественные богослужения, включающие в себя всенощные литургии и традиционные крестные ходы. Верующие приветствуют друг друга пасхальным возгласом «Христос воскресе!» и отвечают «Воистину воскресе!», после чего собираются за праздничным столом, едят крашеные яйца и куличи, освященные в храме накануне.

Пасхальный кулич символизирует артос: особый хлеб, который апостолы оставляли на столе как знак присутствия воскресшего Спасителя. Яйца, окрашенные в яркие цвета, олицетворяют жизнь и обновление.

Пасха считается главным торжеством в христианстве, поскольку знаменует собой победу жизни над смертью и надежду на вечное спасение.

Как праздник отмечают в России — в галерее «Газеты.Ru».