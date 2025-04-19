От Черненко до иноагента: 10 знаменитых болельщиков «Спартака»

19 апреля 1935 года официально было создано Всесоюзное добровольное физкультурное общество «Спартак». Так на свет появилась самая народная команда страны — за которую болеют не только многие обычные люди, но и знаменитые актеры, музыканты, политики, шахматисты и путешественники. В честь 90-летия общества «Газета.Ru» рассказывает о десяти его известных болельщиках — хотя их, конечно, куда больше.