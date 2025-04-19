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От Черненко до иноагента: 10 знаменитых болельщиков «Спартака»

Общество «Спартак» было основано 90 лет назад
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19 апреля 1935 года официально было создано Всесоюзное добровольное физкультурное общество «Спартак». Так на свет появилась самая народная команда страны — за которую болеют не только многие обычные люди, но и знаменитые актеры, музыканты, политики, шахматисты и путешественники. В честь 90-летия общества «Газета.Ru» рассказывает о десяти его известных болельщиках — хотя их, конечно, куда больше.

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