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Самбурская, Жасмин, Чебатков: кто пришел на открытие ММКФ

В Москве стартовал ММКФ-2025

17 апреля в столице России стартовал 47-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ). Церемония открытия прошла в кинотеатре «Россия» на Пушкинской площади, приветствие участникам и гостям направил Владимир Путин.

По словам программного директора фестиваля Ивана Кудрявцева, в этот раз на ММКФ было подано около 1600 заявок, но из-за более строгих критериев отбора к показу запланировано 200 картин против 240 в прошлом году. В конкурсных программах — 25 мировых премьер и 50 стран-участниц.

Наибольшее число фильмов представит Россия (51), за ней следуют Китай (20), Испания (15), Франция (13) и Аргентина (12). Жюри возглавит испанский режиссер и продюсер Луис Миньярро. Ему будут помогать кинодеятели из Египта, Франции, США и России (в частности режиссер Алексей Герман — младший и актриса Марьяна Спивак).

Первым фильмом, показанным в рамках ММКФ, станет военная драма Сергея Коротаева «В списках не значился» по повести Бориса Васильева. Фильм закрытия также известен: это мелодрама аргентинского режиссера Алехандро Агрести «Кем бы мы хотели быть».

Фестиваль продлится до 24 апреля.

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