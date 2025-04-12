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«Часто говорили: «Ты не сможешь»: Ольге Серябкиной — 40

Певица Ольга Серябкина отмечает юбилей

12 апреля исполняется 40 лет Ольге Серябкиной — экс-вокалистке Serebro, также известной под псевдонимом Molly.

С раннего детства она увлекалась бальными танцами и к 17 годам получила звание кандидата в мастера спорта. В 2006 году Ольга присоединилась к группе Serebro, которая вскоре стала популярной благодаря участию в конкурсе «Евровидение». Серябкина была не только солисткой, но и автором большинства хитов коллектива, таких как «Мама Люба», «Mimimi» и «Мало тебя».

«Мне часто говорили: «Ты не сможешь». Когда пришла на танцы, мне сказали, что не возьмут, так как у меня отсутствует чувство ритма. Впоследствии я выступала за сборную России <...> В классе я не считалась самой красивой девочкой. На танцах не была любимчиком тренера. Поэтому я много работала и никогда не обижалась, если меня недооценивали», — признавалась она в одном из интервью.

С 2014 года Ольга начала сольную карьеру под псевдонимом Molly, выпустив несколько синглов и альбомов. В 2019 году она окончательно покинула Serebro и сосредоточилась на сольной деятельности. Помимо музыкальной карьеры, Серябкина проявила себя как поэтесса, выпустив в 2017 году сборник стихов «Тысяча «М»».

В личной жизни Ольга предпочитает сохранять приватность. Известно, что она замужем за Георгием Начкебия, и в 2021 году у пары родился сын. Серябкина продолжает активно заниматься творчеством, выпуская новые песни и выступая на концертах.

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