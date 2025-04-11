Актриса и тифлокомменатор: Ирине Безруковой — 60 лет

Ирина Безрукова (в девичестве Бахтура) родилась 11 апреля 1965 года в Ростове-на-Дону. Ее отец — музыкант Ростовского симфонического оркестра (играл на гобое), мать — фармацевт. Родители развелись, мать впоследствии умерла, девочку воспитывала бабушка.

Ирина окончила Ростовское училище искусств по специальности «актриса театра и кино» (курс А. Малышева и В. Шапиро). Выступления на театральной сцене начала с первого курса. По окончании учебы была принята в Ростовский академический театр драмы им. Горького, затем в Тульский государственный драматический театр. В 1990 году на протяжении нескольких месяцев играла в Московском театре Олега Табакова, но не была принята в труппу.

Много снималась в кино, в ее портфолио более 30 фильмов: «Московские красавицы» (1991), «Ричард Львиное сердце» (1992), «Золотой туман» (1993), «Графиня де Монсоро» (1997), «Есенин» (2005), «Землетрясение» (2016), «Чикатило» (2021), «Эскортница» (2023) и др. В 1996 году сыграла одну из ролей в чешском фильме «Коля», получившем «Оскар» в номинации в «Лучший фильм на иностранном языке».

Была ведущей телепередачи «Магазин на диване» (РТР), «Самые-самые» (СТС), «Разговор на сцене» («З60° Подмосковье»). В 2016 году участвовала в шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия-1» вместе с Максимом Петровым.

Дважды разведена. Первый муж — Игорь Ливанов, актер театра и кино. В браке родился сын Андрей. Второй муж — Сергей Безруков, актер театра и кино, художественный руководитель Московского губернского драматического театра.

В 2013 году с отличием окончила институт «Реакомп» по специальности «тифлокомментатор» (работа со слепыми и слабовидящими) высшей категории. Безрукова комментирует фильмы и спектакли в Московском губернском драматическом театре для слабовидящих людей, в этом же качестве выступала на встречах в ООН. Занималась благотворительной деятельностью, входила в состав Общественной палаты Московской области. Принципиально придерживается здорового образа жизни.

Сейчас в Театре сатиры готовится спектакль «Женитьба Фигаро» с ее участием.