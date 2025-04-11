Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Фото

Актриса и тифлокомменатор: Ирине Безруковой — 60 лет

Актрисе Ирине Безруковой исполнилось 60 лет

Ирина Безрукова (в девичестве Бахтура) родилась 11 апреля 1965 года в Ростове-на-Дону. Ее отец — музыкант Ростовского симфонического оркестра (играл на гобое), мать — фармацевт. Родители развелись, мать впоследствии умерла, девочку воспитывала бабушка.

Ирина окончила Ростовское училище искусств по специальности «актриса театра и кино» (курс А. Малышева и В. Шапиро). Выступления на театральной сцене начала с первого курса. По окончании учебы была принята в Ростовский академический театр драмы им. Горького, затем в Тульский государственный драматический театр. В 1990 году на протяжении нескольких месяцев играла в Московском театре Олега Табакова, но не была принята в труппу.

Много снималась в кино, в ее портфолио более 30 фильмов: «Московские красавицы» (1991), «Ричард Львиное сердце» (1992), «Золотой туман» (1993), «Графиня де Монсоро» (1997), «Есенин» (2005), «Землетрясение» (2016), «Чикатило» (2021), «Эскортница» (2023) и др. В 1996 году сыграла одну из ролей в чешском фильме «Коля», получившем «Оскар» в номинации в «Лучший фильм на иностранном языке».

Была ведущей телепередачи «Магазин на диване» (РТР), «Самые-самые» (СТС), «Разговор на сцене» («З60° Подмосковье»). В 2016 году участвовала в шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия-1» вместе с Максимом Петровым.

Дважды разведена. Первый муж — Игорь Ливанов, актер театра и кино. В браке родился сын Андрей. Второй муж — Сергей Безруков, актер театра и кино, художественный руководитель Московского губернского драматического театра.

В 2013 году с отличием окончила институт «Реакомп» по специальности «тифлокомментатор» (работа со слепыми и слабовидящими) высшей категории. Безрукова комментирует фильмы и спектакли в Московском губернском драматическом театре для слабовидящих людей, в этом же качестве выступала на встречах в ООН. Занималась благотворительной деятельностью, входила в состав Общественной палаты Московской области. Принципиально придерживается здорового образа жизни.

Сейчас в Театре сатиры готовится спектакль «Женитьба Фигаро» с ее участием.

Комментарии
Что думаешь?
Картина дня
Трамп, где гарантии? «Коалиция желающих» собирает войска для отправки на Украину
AFP: лишь шесть стран из «коалиции желающих» готовы отправить войска на Украину
«США ежедневно загребают миллиарды». Трамп еще раз повысил пошлины для Китая
Трамп увеличил размер пошлин на китайские товары до 145%
Стало известно, кто находился в вертолете, упавшем в реку близ Нью-Йорка
Овечкину подарили золотую клюшку
Названы продукты, уничтожающие сперматозоиды
Пострадавшая при крушении батискафа в Египте девочка скончалась
В OpenAI допустили сотрудничество с Пентагоном по ИИ
Новости и материалы
В магазинах «Светофор» арестовали почти две тонны некачественной продукции
Россиянам объяснили, кому пересчитают зимние платежи за свет
Названы три главных риска для россиян из-за торговых войн
Врач объяснила, как поза во сне влияет на ваше здоровье
Трамп прокомментировал крушение вертолета в США
В Харьковской области заявили о стягивании в регион украинских войск
Польский политолог допустил восстановление экономических отношений ЕС с Россией
Депутат объяснил, как работающему пенсионеру выгодно уволиться
СМИ узнали о карьерных планах Камалы Харрис
В Госдуме предложили внедрить функцию отказа от таксиста-мигранта
В Госдуме предложили увеличить штраф за выброшенных животных
Шеф Пентагона заявил, что США не стремятся к конфликту с Китаем
Стало известно, что Израиль и Турция не смогли договориться по Сирии
СМИ: Сырский проговорился о проблемах в ВСУ
В Приморье задержали участников ОПГ по обвинению в вымогательстве
В военный суд поступило дело экс-руководителя ФБК об экстремизме
Россияне рассказали, под какой процент готовы взять ипотеку
Военный летчик прокомментировал переход космонавта Зубрицкого на сторону РФ
Все новости
Вопрос возвращения пива на стадионы не входит в повестку Госдумы
В России разработали проект законодательного регулирования ИИ
Импорт автомобилей из КНР в Россию сократился в полтора раза
В российском регионе начали предоставлять соцвыплаты на продукты
11 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 11 апреля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
В Москве зафиксировали всплеск вакансий со срочным выходом на работу
«За Родину»: 30 главных фотографий Великой Отечественной войны
«Есть серьезные раздражители». О чем говорили представители РФ и США в Стамбуле
Второй рануд переговоров России и США в Стамбуле продлился 5,5 часа
Мошенников оставят без кеша: банкам позволят не выдавать наличные
Депутат Аксаков: ограничение на снятие наличных коснется лишь дропперов
«Безответственные заявления»: Россия и КНР ответили на слова Зеленского о китайцах на СВО
Песков отверг обвинения Зеленского во втягивании Китая в конфликт на Украине
Песах в 2025 году: когда отмечают еврейскую Пасху и чем она отличается от христианской
Что принято делать на Песах и чем он отличается от Пасхи
«Подъем со дна». Россия и США провели обмен заключенными
ФСБ опубликовала видео обмена россиянина Петрова на американку Карелину
До половины брака: россияне стали чаще возвращать дилерам китайские автомобили
Юрист Воропаев: машину можно вернуть дилеру в течение 15 дней при любом дефекте
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами