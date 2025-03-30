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Российские мусульмане отмечают Ураза-байрам

Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам

Мусульмане в России отмечают Ураза-байрам — один из двух главных праздников в исламе, знаменующий завершение священного месяца Рамадан. В 2025 году он наступил с заходом солнца 29 марта и продлится до заката 30 марта.

Президент Владимир Путин поздравил верующих с праздником и отметил созидательный вклад мусульман в развитие России. По словам главы государства, праздник, знаменующий окончание месяца Рамадан, олицетворяет стремление людей к милосердию и состраданию. Путин обратил внимание, что Ураза-байрам широко отмечают как в религиозных общинах, так и в семейном кругу. Президент пожелал мусульманам доброго здоровья, успехов в делах и начинаниях.

Миллионы верующих по всей стране накануне убирались дома, готовили праздничные блюда, мирились с близкими и помогали нуждающимся.

Празднование Ураза-байрама началось с коллективных молитв, которые традиционно проводят в первые утренние часы после восхода солнца. После намаза и проповеди мусульмане собираются за праздничными столами с родными и близкими. Некоторые верующие отправляются на кладбища, чтобы почтить память предков.

Как проходит Ураза-байрам в России — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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