Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Фото

7 лучших ролей Киры Найтли

Актрисе Кире Найтли исполнилось 40 лет

Актеры Уилл Найтли и Шерман Макдональд хотели назвать свою дочку в честь советской фигуристки Киры Ивановой, но при оформлении свидетельства о рождении Макдональд перепутала местами буквы i и e, так что имя получилось уникальным — Keira вместо Kiera (по-русски, впрочем, разницы нет). Возможно, это и определило дальнейшую судьбу Киры Найтли: профессия родителей закрыла вопрос с поприщем, а мамина ошибка задала планку неповторимости.

Сделав роли в костюмных картинах своей визитной карточкой, Найтли добилась статуса одной из ярчайших артисток своего поколения — с двумя номинациями на «Оскар» и четырьмя на «Золотой глобус». В 2018 году актриса была удостоена Ордена Британской империи за заслуги в театральном искусстве и благотворительности.

26 марта Кире Найтли исполняется 40 лет. По этому случаю «Газета.Ru» вспоминает лучшие роли в ее фильмографии.

Комментарии
Что думаешь?
Картина дня
«Американские партнеры понимают». Лавров рассказал о переговорах в Эр-Рияде, перемирии на Украине и роли США
Лавров указал на смену мнения в ЕС по перемирию на Украине
Силы ПВО России за ночь сбили девять украинских беспилотников. Военная операция, день 1127-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1127-й день
«Вымираем колоссальными темпами»: вологодский губернатор — о «сухом законе» и демографии
Вологодский губернатор Филимонов: ограничения на продажу алкоголя могут изменить
В подмосковном Железнодорожном произошла стрельба
У РФ в Акртике может появиться конкурент, несущий прямую угрозу
Трамп считает, что уже добился большего, чем любой другой президент Соединенных Штатов
Блогер Блиновская обжаловала свой приговор
Новости и материалы
Тренер соперника команды Овечкина высказался о его голе
Блогер сообщил о гибели военкора Первого канала в Белгородской области
Стало известно об ожесточенных боях в Белгородской области
Москвич с пистолетом устроил погром в кафе из-за ревности к бывшей жене
В ЕС недовольны воинственной позицией Каллас в отношении России
Российские дилеры начали распродавать автомобили с большими скидками
Трамп заявил, что страны ЕС оказались для США хуже врагов
Россиянам рассказали, как распознать слежку на работе
Вильфанд спрогнозировал опасную погоду в семи регионах РФ
30 сейвов Шестеркина не спасли «Рейнджерс» от поражения «Лос-Анджелесу» в НХЛ
Украинский пленный рассказал о пропаже оружия НАТО после обучения
Пенсионерам назвали самые трудные для трудоустройства сферы
В Киеве недовольны условиями России по судоходству в Черном море
В США заявили, что украинцам придется биться голыми руками
Застройщикам запретят умалчивать о платных услугах при продаже квартир
Зеленский не верит в унизительный мир для Украины, но не исключил его полностью
Названы девять марок автомобилей из КНР, которые останутся на рынке РФ
Российские бойцы ВДВ уничтожили ретранслятор сигнала ВСУ у Кинбурнской косы
Все новости
Зеленский объяснил перепалку с Трампом «защитой достоинства Украины»
Трамп допустил, что Россия «затягивает» переговоры по Украине
«В гостях нас всегда угощают портвейном». История россиянки, переехавшей в Португалию
Что нужно знать о жизни в Португалии в 2025 году
Марина Ярдаева
Если человек уходит из семьи — значит, ему в ней плохо
Россиянок предупредили о новой мошеннической схеме от «успешных мужчин 30-35 лет»
Пять голов до рекорда Гретцки: Овечкин забросил «Виннипегу» 889-ю шайбу
Овечкин снова забил и сократил отставание от Гретцки до пяти шайб
Малахов, Миронова, Алентова: кто пришел проститься с Голубкиной
26 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 26 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
Снятие санкций и запрет на удары: Кремль раскрыл договоренности с США и условия их вступления в силу
Кремль: договоренности с США по Черному морю вступят в силу после отмены санкций
«Вопрос стоит остро»: Путин — о ротации военных на СВО
Путин заявил, что Минобороны думает о возможности ротации военных на СВО
«Пусть со своей водкой приходит»: чем займется Михаил Ефремов после выхода на свободу
«АиФ»: Ефремов за время в колонии мог заработать около 235 тыс. рублей
Тест: кто вы из героинь «Секса в большом городе»?
Узнайте себя в героинях сериала «Секс в большом городе»
«Фоточка симпатичная»: Екатерину Шульман объявили в розыск
МВД объявило политолога Шульман в федеральный розыск
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами