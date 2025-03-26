7 лучших ролей Киры Найтли

Актеры Уилл Найтли и Шерман Макдональд хотели назвать свою дочку в честь советской фигуристки Киры Ивановой, но при оформлении свидетельства о рождении Макдональд перепутала местами буквы i и e, так что имя получилось уникальным — Keira вместо Kiera (по-русски, впрочем, разницы нет). Возможно, это и определило дальнейшую судьбу Киры Найтли: профессия родителей закрыла вопрос с поприщем, а мамина ошибка задала планку неповторимости.

Сделав роли в костюмных картинах своей визитной карточкой, Найтли добилась статуса одной из ярчайших артисток своего поколения — с двумя номинациями на «Оскар» и четырьмя на «Золотой глобус». В 2018 году актриса была удостоена Ордена Британской империи за заслуги в театральном искусстве и благотворительности.

26 марта Кире Найтли исполняется 40 лет. По этому случаю «Газета.Ru» вспоминает лучшие роли в ее фильмографии.