Путин, Песков, Соловьев, Де Ниро и еще 5 известных людей, работавших в такси

Сегодня – Международный день таксиста. Он традиционно приходится на 22 марта, потому что в этот день в 1907 году на улицах Лондона появились автомобили со счетчиками — таксометрами. Любопытно, что таксометры изобрели еще в 1875 году (автором новинки стал немец Вильгельм Фридрих Недлер), а массово начали производить в 1884-м в Гамбурге. В Российской империи автомобили с таксометрами появились за год до Англии — в 1906-м их можно было увидеть в Санкт-Петербурге и Минске.

Сегодня такси избавилось от счетчиков — но зато стало для кого-то роскошью, для кого-то средством передвижения, а для кого-то и способом заработка. «Газета.Ru» — об известных людях, которые занимались извозом.