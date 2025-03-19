Как менялась Надежда Бабкина

Основательница вокального ансамбля «Русская песня» Надежда Бабкина родилась 19 марта 1950 года в Ахтубинске. Ее отец был потомственным волжским казаком и председателем колхоза, а мать — учительницей младших классов. Еще в школе Бабкина участвовала в самодеятельности и даже выиграла Всероссийский конкурс молодежи в жанре русской народной песни.

Во время учебы в институте имени Гнесиных она основала ансамбль «Русская песня». Сначала там было всего шесть девушек, однако они успешно выступили на нескольких конкурсах, после чего коллектив пополнился и мужчинами. Несколько лет Бабкина выступала вместе с ансамблем, создав более ста аранжировок русских народных песен, несколько концертных программ и спектаклей. В 1991 году на «Славянском базаре» в Витебске она выступила сольно, после чего стала развивать и это направление и получила всенародное признание.

В 2009 году Бабкина стала одной из ведущих «Модного приговора». До этого она также вела кулинарную программу «Рецепты судьбы», а еще снималась в фильмах и писала книги.

Официально Бабкина была замужем только один раз за барабанщиком Владимиром Заседателевым, у них есть общий сын Данила и трое внуков. С 2003 года она состоит в отношениях с бизнесменом Евгением Горшечковым.

В интервью Бабкина отмечает, что у нее сильная энергетика, поэтому люди иногда ее боятся. Кажется, что певица грубая и строгая, однако сама она отрицает это: «На самом деле я сама нежность. Правда».

Свой юбилей Бабкина встретит на сцене в окружении звезд российского шоу-бизнеса.