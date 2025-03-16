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Запретная любовь, революция, масло и буддизм. 10 лучших фильмов Бернардо Бертолуччи

Режиссер Бернардо Бертолуччи родился 84 года назад
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Сегодня, 16 марта, свой день рождения мог бы отметить Бернардо Бертолуччи — итальянский режиссер, который считается одним из величайших мастеров мирового кинематографа XX века. Он родился в 1941 году в Парме в семье кинокритика, профессора-искусствоведа — и с юности начал интересоваться кино. Еще в 16–17 лет будущий лауреат «Оскара» снял на любительскую камеру две короткометражки.

Окончив школу, Бертолуччи поступил на философский факультет Римского университета, студентом выпустил поэтический сборник, получив за него Национальную литературную премию. И параллельно — познакомился с Пьером Паоло Пазолини: в 1961 году Бертолуччи ассистировал режиссеру на съемках фильма «Аккатоне», в 1962-м — уже бросил университет и снял свой первый полнометражный фильм, «Костлявая кума».

В творчестве Бертолуччи тесно переплетались темы общественного и интимного, человеческих отношений на фоне революционных событий. Он много исследовал человеческую чувственность и сексуальность, испытывая на прочность границы допустимого, отчего его картины иногда просто неудобно смотреть.

Лучшие фильмы Бернардо Бертолуччи — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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