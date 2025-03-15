Отчаянная домохозяйка: Еве Лонгории – 50

Будущая актриса Ева Лонгория родилась в семье фермеров. На ранчо в Техасе она приглядывала за животными, разносила корма и мечтала стать кинезиологом ???(специалист, изучающий науку о биомеханике движений человека, способный выявить патологические процессы в организме с помощью мануальных техник. – «Газета.Ru»)???. Но победа в городском конкурсе талантов изменила ее планы: девушка решила попробовать покорить Голливуд.

Переехав в Лос-Анджелес, Лонгория получила роль в эпизоде «Беверли-Хиллз, 90210». Затем она снялась в сериалах «Главный госпиталь», «Молодые и дерзкие» и «Прочная сеть».

Настоящая слава пришла к актрисе в 2004 году, когда ей досталась роль Габриэль Солис в сериале «Отчаянные домохозяйки». Лонгория сыграла бывшую модель, бросившую парижский подиум ради мужа-бизнесмена. Ирония судьбы в том, что ранее самой Лонгории не удалось попасть в модельный бизнес из-за небольшого роста. «Не надо родиться высокой, чтобы тебя заметили, — динамит хранят в маленьких коробочках», – впоследствии смеялась актриса в интервью.

Несколько лет звезда занимала первую строчку в рейтинге «Самые горячие женщины-знаменитости» по версии журнала Maxim, а также была лицом L'Oréal.

Лонгория трижды выходила замуж, брак с третьим супругом, мексиканским бизнесменом Хосе Антонио Бастоном, она заключила в 2016 году. А через два года, в возрасте 43 лет, актриса впервые стала матерью — у нее родился сын Сантьяго.