За годы Второй мировой войны военная техника прошла стремительный путь развития. Кровопролитные бои и миллионы человеческих жертв на полях сражений привели к совершенствованию конструкторских решений. Броня танков становилась прочнее и толще, пушки — более дальнобойными и крупнокалиберными. «Газета.Ru» рассказывает о самой важной и массовой военной технике, которую Красная армия использовала на завершающем этапе Великой Отечественной.
«Катюша» и «Иосиф Сталин»: какая техника помогла Красной армии победить «зверей» Гитлера
Военная техника, которую Советский Союз использовал в войне против нацистской Германии
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