Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Фото

«Катюша» и «Иосиф Сталин»: какая техника помогла Красной армии победить «зверей» Гитлера

Военная техника, которую Советский Союз использовал в войне против нацистской Германии
,

За годы Второй мировой войны военная техника прошла стремительный путь развития. Кровопролитные бои и миллионы человеческих жертв на полях сражений привели к совершенствованию конструкторских решений. Броня танков становилась прочнее и толще, пушки — более дальнобойными и крупнокалиберными. «Газета.Ru» рассказывает о самой важной и массовой военной технике, которую Красная армия использовала на завершающем этапе Великой Отечественной.

Комментарии
Что думаешь?
Картина дня
Если Киев прикажет сдаться: Путин пообещал пощадить ВСУ в Курской области
Путин: РФ с пониманием относится к призыву Трампа «пощадить» ВСУ под Курском
Путин заявил о преступлениях ВСУ против гражданских. Военная операция, день 1115-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1115-й день
«Русский след» или месть «бусифицированных»? Кто убил в Одессе националиста Ганула
СБУ: подозреваемым в убийстве националиста Ганула оказался 46-летний дезертир
Россияне рассказали, украшения из каких фильмов и сериалов хотели бы иметь
Эксперты предрекли рост рынка онлайн-торговли в России
Трамп сообщил о получении хороших новостей по урегулированию на Украине
В ГД рассказали, виновата ли Вяльбе в отстранении лыжников от международных соревнований
Новости и материалы
Тимура Иванова проверяют на причастность к другим преступлениям
В ДНР рассказали, сколько раз ВСУ атаковали территорию республики за сутки
Трамп рассказал, чем мог закончиться конфликт на Украине
Россиянам объяснили, что делать при блокировке смартфона
В сети появилась запись последних слов сбитого пилота ВСУ
США объявили посла ЮАР персоной нон грата
Экс-тренер «Спартака» призвал не унывать из-за дисквалификации защитника
В Воронежской области сбили не менее пяти беспилотников
Макаревич признался в финансировании Украины
По делу Тимура Иванова арестовали свыше 40 счетов
Сенат США в промежуточном голосовании одобрил продолжение финансирования правительства
Экс-тренер «Спартака» объяснил принципиальность игры с «Зенитом»
Трамп сделал заявление о начале конфликта на Украине
Грудного ребенка подбросили к чужому дому в Ингушетии
Украинское СМИ сообщило о перебоях со светом в Одессе после взрывов
Десять рыбаков дрейфовали на льдине по Онежскому озеру
В Госдуме призвали не винить Вяльбе в отстранении российских лыжников
Фигурантам дела Иванова попросили продлить срок ареста
Все новости
Трамп назвал сарказмом свои слова о завершении конфликта на Украине за 24 часа
Зеленский заявил, что бойцы ВСУ в Курской области «выполнили свою задачу»
«Роскосмос» показал фото циклона в Москве
Создатель «Глаза Бога» рассказал, когда сервис возобновит работу
«Пахнет миром». Лукашенко — о звонках Путину из Киева и Зеленском, который «был как сын»
Лукашенко: Путин непублично разговаривал с представителями Украины
«Есть все шансы»: Трамп рассказал о переговорах США с Путиным
Трамп сообщил, что просил Путина пощадить окруженные в Курской области силы ВСУ
Фестиваль красок: как в Индии отмечают праздник Холи
«По мановению палочки такое не заканчивается». Какое будущее у переговоров по Украине
Посол Мирошник: прекращение огня на Украине потребует полного разведения сил
15 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 15 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
«Не смогли поделить ребенка»: в Новой Москве мужчина открыл стрельбу около детского сада
СК: при стрельбе в поселке Коммунарка дети не пострадали
«Сниматься меня больше не зовут»: где сейчас звезда «Не родись красивой» Нелли Уварова
Актрисе Нелли Уваровой исполнилось 45 лет
ВС РФ отрезали украинским военным путь отступления. Что происходит в Курской области
У ВСУ не осталось путей отступления из Курской области
Выстрелил два раза и ушел: убили организатора поджога Дома профсоюзов в Одессе
В Одессе застрелили Ганула, который организовал беспорядки у Дома профсоюзов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами