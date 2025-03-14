Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Фото

«Не родись красивой»: как менялась Нелли Уварова

Актрисе Нелли Уваровой исполнилось 45 лет

Актриса Нелли Уварова появилась на свет 14 марта 1980 года в городе Мажейкяй (Литва). Семья не была творческой: отец — инженер-технолог, мать — экономист, в прошлом профессиональная спортсменка, преподавала художественную гимнастику.

В возрасте одного года Нелли вместе с родителями и старшей сестрой Еленой перебралась в Тбилиси, где они жили до начала 1990-х. Потом из-за наступления неспокойных времен (распался СССР, начались межэтнические конфликты) семья перебралась к родственникам в Москву, где Нелли окончила школу. Тогда же она увлеклась театром, ходила на занятия в Театральную студию на Шаболовке. Позже поступила на актерский факультет ВГИК, в мастерскую народного артиста РСФСР Григория Тараторкина.

Дебют в кино случился у Уваровой в 1999 году: она сыграла Марту в короткометражном фильме режиссера Анны Меликян «Полетели?!». Картина имела успех и получила призы на Международном фестивале ВГИК в Москве и Международном кинофестивале в Милане (MIFF).

В 2001 году Нелли Уварова была принята в труппу Российского академического молодежного театра (РАМТ), где служит до сего времени. В 2004 году она получила театральную премию фестиваля «Радуга», затем номинировалась на «Золотую маску».

Всероссийская популярность пришла к Уваровой в 2005 году после участия в культовом сериале «Не родись красивой» (200 серий, 2005–2006), где она сыграла главную роль — «дурнушку» Катю Пушкареву. В дальнейшем она снималась еще во множестве фильмов и сериалов, среди которых отметим «В круге первом», «Тяжелый песок», «Закрытые пространства», «Адаптация», «Последний министр», «Содержанки». Театральных ролей у нее значительно больше.

Нелли Уварова дважды была замужем. В первый раз ее избранником стал режиссер Сергей Пикалов (брак продлился три года). Через пару лет после развода она встретила актера Александра Гришина, в браке с которым состоит и сейчас. В семье двое детей: дочь Ия и сын Игнатий.

Комментарии
Что думаешь?
Картина дня
В Госдуме оспорили повышение штрафов ПДД. Почти сто депутатов обратились в Конституционный суд
«Ведомости»: 97 депутатов оспорили закон о повышении штрафов за нарушение ПДД
Обломки беспилотника упали на здание в Москве. Военная операция, день 1115-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1115-й день
«Помни о Чаушеску»: как советский народ заставил Горбачева отменить власть КПСС
Шестая статья конституции СССР о руководящей роли КПСС была отменена 35 лет назад
Седоковой готовы дать 10 млн рублей за первое интервью о кончине Тиммы: «Это правда»
В США признали дипломатическую победу России после слов Путина о перемирии
В Белом доме заявили, что Байден проспал свое президентство
В Москве арестовали фигуранта дела, возбужденного после взрыва в «Алых парусах»
Новости и материалы
Несколько беспилотников сбили утром в Подмосковье
«Проходной двор, а не сборная России»: Дзюбу сравнили со старой телегой
Вице-президент США раскрыл, как мир чуть не скатился в ядерную войну
В России резко снизились продажи китайских автомобилей
Обломки беспилотника упали на частный дом в Новой Москве
Юноша тайно снял 1000 видео в женских туалетах Таиланда для продажи и личного пользования
Встреча по иранскому ядерному вопросу началась в Китае
Стало известно о резкой реакции Зеленского на слова Путина о перемирии
«Вашингтон» с Овечкиным проиграл в матче НХЛ
75-летняя Мерил Стрип встречается с Мартином Шортом уже больше года
В Калужской области уничтожили украинский беспилотник
В Британии заявили, что неудача ВСУ в Курской области может стать для них дорогой ошибкой
Украинская теннисистка не пожала руку 17-летней Андреевой после поражения
В Петербурге откроют курс подготовки военных психологов для ветеранов СВО
США не исключили закрепление суверенитета России над Донбассом и Крымом
В Госдуме рассказали, когда Украина признает утрату своих территорий
В аэропортах Внуково и Калуги сняли ограничения
В жилом доме на западе Москвы произошел взрыв
Все новости
Слепаков обжаловал иноагентский штраф
США ужесточают санкции против российских банков и энергетики. Минфин не продлил лицензию 8L
CBS: команда Трампа ужесточит санкции против российских банков и энергетики
Крупный пожар на нефтебазе в Туапсе после атаки дронов попал на видео
На Украине начали принудительную эвакуацию жителей из Сумской области
«Мы за, но есть нюансы»: Путин назвал условия перемирия и мира с Украиной
Путин заявил, что Россия за перемирие ради долгосрочного мира, но с нюансами
«Это вы получите, а это — нет». США обсуждали с Украиной, какие территории она потеряет
Трамп: США обсуждают с Украиной вопрос утраты земель по итогам конфликта
Освобожденные территории. Как выглядит Курская область после оккупации
Выйти из списка: Венгрия требует отменить санкции ЕС против Михаила Фридмана
Будапешт потребовал исключить Михаила Фридмана из санкционного списка ЕС
«Пора нам головой думать»: Лукашенко объяснил, зачем Украине понадобилось месячное перемирие
Лукашенко: Украина не согласится на перемирие, но рассчитывает на отказ России
Куда поехать на майские праздники? Топ-10 бюджетных направлений в 2025 году
Где недорого отдохнуть в мае в 2025 году в России и за границей
Россия поддержала идею 30-дневного перемирия с Украиной: пресс-конференция Путина и Лукашенко
Пресс-конференция после встречи Путина и Лукашенко — онлайн-трансляция
Неликвид с 2023 года: какие машины дилеры не могут продать даже себе в ущерб
«Автостат» назвал 25 брендов с неликвидными запасами автомобилей
«По ним наводчики и работали»: Франция предоставила ВСУ данные для удара по рынку
Захарова: Франция дала ВСУ спутниковые данные дня наведения Himars на рынок
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами