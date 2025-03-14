«Не родись красивой»: как менялась Нелли Уварова

Актриса Нелли Уварова появилась на свет 14 марта 1980 года в городе Мажейкяй (Литва). Семья не была творческой: отец — инженер-технолог, мать — экономист, в прошлом профессиональная спортсменка, преподавала художественную гимнастику.

В возрасте одного года Нелли вместе с родителями и старшей сестрой Еленой перебралась в Тбилиси, где они жили до начала 1990-х. Потом из-за наступления неспокойных времен (распался СССР, начались межэтнические конфликты) семья перебралась к родственникам в Москву, где Нелли окончила школу. Тогда же она увлеклась театром, ходила на занятия в Театральную студию на Шаболовке. Позже поступила на актерский факультет ВГИК, в мастерскую народного артиста РСФСР Григория Тараторкина.

Дебют в кино случился у Уваровой в 1999 году: она сыграла Марту в короткометражном фильме режиссера Анны Меликян «Полетели?!». Картина имела успех и получила призы на Международном фестивале ВГИК в Москве и Международном кинофестивале в Милане (MIFF).

В 2001 году Нелли Уварова была принята в труппу Российского академического молодежного театра (РАМТ), где служит до сего времени. В 2004 году она получила театральную премию фестиваля «Радуга», затем номинировалась на «Золотую маску».

Всероссийская популярность пришла к Уваровой в 2005 году после участия в культовом сериале «Не родись красивой» (200 серий, 2005–2006), где она сыграла главную роль — «дурнушку» Катю Пушкареву. В дальнейшем она снималась еще во множестве фильмов и сериалов, среди которых отметим «В круге первом», «Тяжелый песок», «Закрытые пространства», «Адаптация», «Последний министр», «Содержанки». Театральных ролей у нее значительно больше.

Нелли Уварова дважды была замужем. В первый раз ее избранником стал режиссер Сергей Пикалов (брак продлился три года). Через пару лет после развода она встретила актера Александра Гришина, в браке с которым состоит и сейчас. В семье двое детей: дочь Ия и сын Игнатий.