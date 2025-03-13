Освобожденные территории. Как выглядит Курская область после оккупации

Российские войска продолжают успешную операцию по вытеснению из Курской области подразделений украинской армии. К настоящему времени освобождено около 86% ранее занятых ВСУ территорий, в Судже нашлись более ста человек, ранее считавшихся пропавшими без вести.

Президент России поручил завершить освобождение региона в кратчайшие сроки.

После оккупации со стороны Украины и боевых действий область понесла значительный ущерб, оценить который еще предстоит. Разрушены дома, храмы, общественные здания, дороги забиты уничтоженной техникой противника, в дальнейшем предстоит разминирование — отступая, ВСУ оставляют за собой противопехотные мины.

Как сейчас выглядят освобожденные территории Курской области — в фотогалерее «Газеты.Ru».