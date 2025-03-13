Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Фото

Освобожденные территории. Как выглядит Курская область после оккупации

Опубликованы кадры из освобожденных районов Курской области

Российские войска продолжают успешную операцию по вытеснению из Курской области подразделений украинской армии. К настоящему времени освобождено около 86% ранее занятых ВСУ территорий, в Судже нашлись более ста человек, ранее считавшихся пропавшими без вести.

Президент России поручил завершить освобождение региона в кратчайшие сроки.

После оккупации со стороны Украины и боевых действий область понесла значительный ущерб, оценить который еще предстоит. Разрушены дома, храмы, общественные здания, дороги забиты уничтоженной техникой противника, в дальнейшем предстоит разминирование — отступая, ВСУ оставляют за собой противопехотные мины.

Как сейчас выглядят освобожденные территории Курской области — в фотогалерее «Газеты.Ru».

Комментарии
Что думаешь?
Картина дня
«Поставки оружия, пленные и Курск». Что Россия потребует для начала переговоров
Reuters: Россия передала США требования для переговоров по миру на Украине
Суджа освобождена от ВСУ. Военная операция, день 1114-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1114-й день
«Последний акт Зеленского»: на Украине готовятся к выборам главы государства
FT: в Киеве сообщили о заключительном акте президентства Зеленского
«Натуральная скотина»: учительница отлупила шестиклассника за нарушение дисциплины
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень опасности из-за ветра
Ушаков оценил выгоду России от 30-дневного временного перемирия
В Госдуме объяснили визит спецпосланника Трампа в Россию
Новости и материалы
Сирийская арабская республика сохранит свое нынешнее название
Актриса Бардо снялась в мокром бикини, впечатлив фанатов
В России резко подешевели минивэны Evolute i-Van
Ушаков рассказал, что хочет обсудить Уиткофф в России
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
75-летняя Пугачева арендовала пирс в Подмосковье до 2057 года
Концерт Алексея Глызина отменили за минуту до начала
В Госдуме раскрыли, какие условия Россия выдвинет США по перемирию на Украине
Дзюба вызван в сборную России
В офисе Зеленского не стали отвечать на вопрос о территориальных уступках
Лукашенко оценил предложение о 30-дневном перемирии на Украине
Зеленский рассказал о переговорах между представителями Украины и США
Звезда Hi-Fi похвасталась результатами похудения, надев шорты 11-летней дочери
Белоруссия еще не получила «Орешник»
Экс-знаток «Что? Где? Когда?» назвал нормой удары ВСУ по Белгороду
Ревнивый россиянин избил жену табуреткой
Россиянин ударил по голове двухлетнего пасынка, который мешал ему пройти, мальчик не выжил
В РФ высказались о предложении временного перемирия на Украине
Все новости
«Воруют, как в 90-х»: русского мэра колумбийского города хотят отправить в отставку
В Кремле заявили, что США определили посредника на переговорах с Россией
Захарова не смогла сдержать эмоций во время брифинга
«Упрямство Зеленского». Почему ВСУ проиграли Курскую битву
Полковник Ходаренок счел упрямство Зеленского причиной поражения ВСУ под Курском
«Кто предал нашу страну». В Госдуме добавят сроки для иноагентов
Володин рассказал о скором ужесточении контроля над иноагентами
Новая хронология не отвергнута. Интервью с академиком РАН Анатолием Фоменко
Академик Фоменко: мы работаем в сложной атмосфере борьбы вокруг Новой хронологии
Путин в военной форме: от Чечни до Курска
Интервью с Мариной Хлебниковой — о работе с Бари Алибасовым, «Чашке кофию» и современных артистах
Певица Марина Хлебникова посоветовала молодым исполнителям быть доступными
Повышение пенсий в апреле 2025 года: кому и на сколько проиндексируют выплаты
Кого затронет индексация социальных пенсий и сколько составит прибавка
Как перевести первичные баллы ЕГЭ в тестовые в 2025 году? Шкала перевода по всем предметам
Первичные и вторичные баллы ЕГЭ: что они означают и как оценить свой результат
«Гитлер опасен даже после смерти». 55 лет назад Андропов предложил сжечь останки фюрера
Андропов 55 лет назад предложил во второй раз сжечь останки Гитлера
«США любят работать чужими руками». Как Россию атакуют в киберпространстве
ИБ-эксперт Насковец: Киберкомандование прекратит атаковать РФ, а АНБ и ЦРУ — нет
В Курской области освободили 86% оккупированной площади. В Судже нашли 100 пропавших без вести
В Судже нашли около 100 человек из списка пропавших без вести
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами