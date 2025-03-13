Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Фото

Путин в военной форме: от Чечни до Курска

Владимир Путин надел военную форму при посещении штаба ВС РФ в Курской области

12 марта президент России посетил один из командных пунктов управления курской группировкой Вооруженных сил России. При посещении штаба Владимир Путин был одет в военную форму. Это был первый визит российского лидера в регион с момента вторжения в августе 2024 года украинской армии.

Президент заслушал доклад главы Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова и дал несколько публичных поручений. В частности, он заявил, что задача ВС РФ — «в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области», а также «полностью освободить территорию Курской области и восстановить положение вдоль линии государственной границы». Кроме того, он предложил создать вдоль границы «зону безопасности».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о военной форме президента, напомнил, что Владимир Путин имеет звание полковника.

Когда и где Владимир Путин появлялся в военной форме — в фотогалерее «Газеты.Ru».

Комментарии
Что думаешь?
Картина дня
Ушаков прокомментировал предложение о временном перемирии на Украине
«Упрямство Зеленского». Почему ВСУ проиграли Курскую битву
Полковник Ходаренок счел упрямство Зеленского причиной поражения ВСУ под Курском
Суджа освобождена от ВСУ. Военная операция, день 1114-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1114-й день
Врач развеял популярный миф об артрите
В Херсонской области арестовали женщину за сотрудничество с Украиной
Лукашенко прибыл в Кремль
Захарова прокомментировала освобождение Суджи в Курской области
Новости и материалы
В Польше призвали дать Трампу шанс
ВС РФ продолжают преследовать бежавшие из Курской области украинские подразделения
В сеть слили информацию о неанонсированном Samsung Galaxy Z Fold 7
Ушаков рассказал об ответе Путина на предложение о перемирии
Сериал «Трасса» получил продолжение
Британия и Франция начали формировать коалицию по Украине
Туск недоволен сигналами России по возможному перемирию
На рейсе из Маньчжурии в Красноярск совершили аварийное снижение из-за разгерметизации
В МИД заявили, что РФ анализирует заявления после переговоров США и Украины
Ушаков изложил Уолтцу позицию РФ по урегулированию конфликта на Украине
Культура определяет цены на продукты, выяснили ученые
«Госуслуги Авто» получили сведения о полисах ОСАГО россиян
России отдали полное преимущество над Украиной на поле боя
Из здания правительства Ростовской области предложили изгнать бесов
Поплавская вспомнила, как пришила ухо хомяку
В США заявили, что Европа не может противостоять России
Плохой сон побуждает верить в теории заговора, выяснили ученые
Конфликт между охранником школы и дедушкой ученицы закончился потасовкой
Все новости
Захарова не смогла сдержать эмоций во время брифинга
В СФ заявили, что проект об умерщвлении животных в приютах не может быть принят
Умерла композитор София Губайдулина
«Кто предал нашу страну». В Госдуме добавят сроки для иноагентов
Володин рассказал о скором ужесточении контроля над иноагентами
Новая хронология не отвергнута. Интервью с академиком РАН Анатолием Фоменко
Академик Фоменко: мы работаем в сложной атмосфере борьбы вокруг Новой хронологии
Интервью с Мариной Хлебниковой — о работе с Бари Алибасовым, «Чашке кофию» и современных артистах
Певица Марина Хлебникова посоветовала молодым исполнителям быть доступными
Отказалась от «Гардемаринов» по своим принципам: Татьяне Лютаевой — 60
«Гитлер опасен даже после смерти». 55 лет назад Андропов предложил сжечь останки фюрера
Андропов 55 лет назад предложил во второй раз сжечь останки Гитлера
Повышение пенсий в апреле 2025 года: кому и на сколько проиндексируют выплаты
Кого затронет индексация социальных пенсий и сколько составит прибавка
Как перевести первичные баллы ЕГЭ в тестовые в 2025 году? Шкала перевода по всем предметам
Первичные и вторичные баллы ЕГЭ: что они означают и как оценить свой результат
«США любят работать чужими руками». Как Россию атакуют в киберпространстве
ИБ-эксперт Насковец: Киберкомандование прекратит атаковать РФ, а АНБ и ЦРУ — нет
В Курской области освободили 86% оккупированной площади. В Судже нашли 100 пропавших без вести
В Судже нашли около 100 человек из списка пропавших без вести
«Подходим к этому вопросу с большой осторожностью». Москва изучает план перемирия на Украине
Посол Келин: Россия рассмотрит предложение США о прекращении огня на Украине
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами