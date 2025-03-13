Путин в военной форме: от Чечни до Курска

12 марта президент России посетил один из командных пунктов управления курской группировкой Вооруженных сил России. При посещении штаба Владимир Путин был одет в военную форму. Это был первый визит российского лидера в регион с момента вторжения в августе 2024 года украинской армии.

Президент заслушал доклад главы Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова и дал несколько публичных поручений. В частности, он заявил, что задача ВС РФ — «в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области», а также «полностью освободить территорию Курской области и восстановить положение вдоль линии государственной границы». Кроме того, он предложил создать вдоль границы «зону безопасности».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о военной форме президента, напомнил, что Владимир Путин имеет звание полковника.

Когда и где Владимир Путин появлялся в военной форме — в фотогалерее «Газеты.Ru».