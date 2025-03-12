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Отказалась от «Гардемаринов» по своим принципам: Татьяне Лютаевой — 60

Актрисе Татьяне Лютаевой исполнилось 60 лет

Будущая актриса Татьяна Лютаева родилась в Новой Каховке, потом семья переехала в Одессу. После школы девушка отправилась покорять Москву, в 1986 году окончила ВГИК (мастерская Алексея Баталова).

Дебют в кино случился в 1987 году: Лютаевой досталась роль Анастасии Ягужинской в костюмно-исторической картине Светланы Дружининой «Гардемарины, вперед!», сделавшая ее знаменитой на весь СССР. Тем не менее принять участие в съемках фильмов «Гардемарины IV» и «Гардемарины V» она отказалась.

«Не потому что боюсь, что зритель увидит, какой была Ягужинская и какой стала, а по своим принципам», — уточняла актриса.

Вскоре Лютаева уехала с мужем Олегасом Дитковскисом в Литву, много лет служила в Вильнюсском русском драматическом театре.

Кинематограф она тоже не забросила, зрителям запомнились ее работы в фильмах и сериалах «Черный квадрат», «Есенин», «Охота на изюбря», «Краткий курс счастливой жизни». Последняя громкая роль — княжна Алина в сериале «Онегин» Сарика Андреасяна.

У актрисы двое детей — дочь Агния и сын Доминикас. Агния Дитковските тоже стала актрисой.

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