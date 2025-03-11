Порнозвезда из 2000-х: как менялась Елена Беркова (ФОТО 18+)

Елена Беркова родилась 11 марта 1985 года в Мурманске, но все детство провела на юге — в украинском городе Николаев. Училась хорошо, занималась художественной гимнастикой, ходила в балетные классы.

Еще в школе она задумывалась о карьере на подиуме, но ее не взяли из-за небольшого роста (158 см). В 16 лет Елена переехала к сестре в Петербург и вскоре нашла подработку вебкам-моделью. Там же в 2003 году она познакомилась с норвежским фотографом Петтером Херге, который уговорил ее сняться в порнофильме, заверив, что на территории России его показывать не будут. На тот момент ей было 18 лет.

Год спустя, в 2004-м она стала участницей проекта «Дом-2», в котором продержалась 56 дней. Уйти пришлось после того, как стало известно о ее опыте работы в индустрии для взрослых.

С тех пор Беркова так или иначе строила карьеру в рамках шоу-бизнеса: продолжала сниматься в фильмах (от сугубо эротических до «Бандитского Петербурга»), была ведущей программы «Бесспорно» на телеканале «Муз-ТВ», участвовала в классических спектаклях на подмостках «Центрального дома актеров», вела тренинги по раскрытию сексуальности, заявляла о желании баллотироваться на пост мэра Сочи и даже президента России в 2018 году.

В 2011 году была приговорена к трем годам лишения свободы условно за хранение амфетамина. Пять раз была замужем, у Берковой есть сын 2009 года рождения. Сегодня на странице своего сайта она сообщает: «Порно не снимаем — это запрещено законом!»