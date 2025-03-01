Блестящая! Анне Семенович — 45

Анна Семенович родилась в Москве, в три года родители отдали ее в школу фигурного катания. Спортсменка выступала в парах с Денисом Самохиным, Максимом Качановым, Владимиром Федоровым и Романом Костомаровым, но из-за травмы завершила спортивную карьеру.

Вернувшись в США, где она жила и тренировалась, Семенович стала участницей группы «Ангелы Чарли», однако вскоре коллектив распался. Певице предложили работать на телевидении, она вела несколько развлекательных шоу. Во время одного из них беседовала с участницами группы «Блестящие», и ее пригласили присоединиться к коллективу.

Параллельно Анна Семенович снималась в кино и на телевидении. В ее послужном списке сериалы «Холостяки» и «Бальзаковский возраст, или все мужики сво…», «Обреченная стать звездой» и «Студенты», фильмы «Ирония судьбы. Продолжение», «Гитлер капут!» и другие ленты. С 2006 года вернулась на лед, но исключительно для участия в развлекательных шоу на федеральных телеканалах.

Семенович снималась также в рекламных роликах, принимала участие в шоу «Маска. Танцы» и «Аватар». С сентября 2011 года ведет программу «Дембельский альбом» на «Русском радио».