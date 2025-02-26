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Умерла звезда «Сплетницы» и «Евротура» Мишель Трахтенберг

Актриса из «Сплетницы» и «Евротура» Мишель Трахтенберг скончалась в 39 лет

Американская актриса Мишель Трахтенберг скончалась у себя дома в Нью-Йорке в возрасте 39 лет. В полиции полагают, что ее смерть не носит криминального характера.

Полное имя актрисы — Мишель Кристин Трахтенберг. Она родилась в Нью-Йорке 11 октября 1985 года в семье иммигрантов из Германии и Советского Союза. Как и мать, она бегло говорила по-русски. В детстве занималась балетом и проявляла склонность к творчеству и актерскому мастерству.

Первую значимую роль она получила в девять лет, сыграв в сериале «Приключения Пита и Пита» на канале Nickelodeon. Сразу после этого ее пригласили на съемки в фильм «Шпионка Хэрриэт», где она исполнила главную роль. Но настоящая популярность пришла к актрисе после приглашения в сериал «Баффи — истребительница вампиров», где она в течение трех лет снималась в роли Дон Саммерс, младшей сестры главной героини.

В 2004 году Мишель Трахтенберг снялась в комедии «Евротур» в роли Дженни — подруги и попутчицы главного героя Скотта. В 2005-м сыграла главную роль фигуристки Кэйси Карлайл в диснеевском фильме «Принцесса льда». Помимо этого она играла в сериалах «Сплетница», «Доктор Хаус», «Закон и порядок», «Клиент всегда мертв», «Милосердие» и др. В 2012 году номинировалась на молодежную кинопремию Teen Choice Awards. В последние годы Мишель продюсировала и вела документальный сериал «Meet, Marry, Murder» о реальных преступлениях, продолжала много работать и общаться с поклонниками через соцсети, где у нее было более 800 тысяч подписчиков.

Издание New York Post сообщило, что недавно актриса перенесла трансплантацию печени и умерла естественной смертью.

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