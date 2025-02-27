«Должность моя — Борис Немцов». 10 лет со дня смерти политика

27 февраля исполняется 10 лет со дня смерти Бориса Немцова. В 2015 году политика застрелили на Большом Москворецком мосту — убийцы подъехали к нему на автомобиле и открыли огонь в упор. Они выпустили не меньше шести пуль, из которых четыре попали в политика. Он скончался на месте. Немцову было 55 лет.

Политическая карьера Бориса Немцова началась с экологических протестов, когда ему было 27 лет. Уже в 30 он стал народным депутатом, а в 32 — губернатором родной Нижегородской области.

В 1997 году 38-летний Немцов занял пост первого вице-премьера России, но уже через год ушел в отставку после дефолта, как и все правительство. В 1998-м политик создал движение «Россия молодая», вошедшее через год в блок «Союз правых сил». После ухода с поста президента Бориса Ельцина Немцов поддерживал Владимира Путина. Однако в 2004 году он полностью перешел в оппозицию — с этого момента политик активно критиковал действующую власть.

В 2011-2012 годах Борис Немцов стал одним из лидеров протестных митингов на Болотной площади и проспекте Сахарова. В 2013-м он избрался в Ярославскую думу. После своего избрания в интервью он говорил, что будет работать в комитете по бюджету.

«Мне не нужны никакие должности. Должность моя — Борис Немцов. Этого вполне достаточно», — заявлял политик.

В Ярославской думе он занимался расследованием деятельности чиновников. После его разоблачений в отставку ушли вице-губернатор Александр Сенин и руководитель регионального департамента здравоохранения Сергей Вундервальд. Политик добивался отставки и самого губернатора Ярославской области Сергея Ястребова, но сделать этого не удалось.

За убийство Немцова в 2017 году осудили пятерых человек — Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Они получили от 11 до 20 лет лишения свободы. В 2024 году стало известно, что Эскерханов был помилован и участвует в спецоперации.

Заказчика убийства Бориса Немцова до сих пор не установили.