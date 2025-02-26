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«На обрыве среди камней»: как спасали сброшенную со скалы кошку Мусю

Сброшенная с 40-метрового обрыва в «Ласточкином гнезде» кошка Муся спасена

В минувшие выходные в Крыму произошел случай, потрясший общественность. 24-летний турист из Санкт-Петербурга сбросил кошку по имени Муся с балкона замка «Ласточкино гнездо» в Ялте.

После падения с 40-метровой высоты, казалось бы, шансов на выживание у Муси не было. Однако волонтеры обнаружили ее живой в расщелине скалы, на обрыве среди камней. Спасательная операция потребовала привлечения альпинистов, которые с помощью специального снаряжения подняли кошку на поверхность.

После осмотра ветеринар установил, что Муся не получила серьезных травм, но испытала сильный стресс. Сейчас она находится под наблюдением и вскоре будет готова к поиску нового дома.

Задержанный турист заявил, что бросил кошку после того, как она поцарапала его при попытке взять на руки. По данным СМИ, молодой человек находится на учете в психоневрологическом диспансере. Сейчас он под наблюдением в медицинском учреждении.

Кадры с Мусей после спасения — в галерее «Газеты.Ru».

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