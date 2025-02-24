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Король яблок: Стиву Джобсу могло бы исполниться 70

Сооснователь Apple Стив Джобс родился 70 лет назад

Сооснователь компании Apple и киностудии Pixar Стив Джобс (при рождении Абдула Латифа Джандали) родился 24 февраля 1955 года в Сан-Франциско в семье студентов Абдулфаттаха Джандали из Сирии и Джоан Шибле из Германии. Отец Джоан был против отношений дочери с мусульманином, и в итоге их ребенка отдали в приемную семью. Так будущего всемирно известного предпринимателя усыновили автомеханик Пол и бухгалтер Клара Джобс.

Со школьных лет мальчик проявлял интерес к науке, посещал научно-исследовательский клуб Hewlett-Packard и работал на складе магазина электроники Haltek. В 1975 году Джобс вместе с напарником Стивом Возняком представили первый компьютер — Apple I. Его «презентация» проходила в Клубе самодельных компьютеров, а розничная цена составила $666,66 и породила множество шуток.

1 апреля 1976 года друзья зарегистрировали компанию Apple Computer, которая через год стала корпорацией Apple. Стив Джобс работал над созданием компьютеров Apple II, Apple III и Lisa, позже запустил проект Annie, переименованный позже в Macintosh (Mac — первый в линейке персональных компьютеров Apple).

Компания стремительно росла, однако в 1985-м пережила кризис из-за конструктивных недочетов Macintosh и ошибок менеджмента, в том числе самого Джобса. Тогда совет директоров уволил Джобса, а тот основал компанию NeXT Computer. В 1986-м он за $5 млн купил 70% подразделения компьютерной графики, принадлежащего киностудии Lucasfilm, — так появилась компания Pixar.

В 1997 году Apple купила NeXT, и Джобс вернулся в корпорацию. Спустя несколько лет под руководством бизнесмена компания представила медиаплеер iTunes и первое поколение аксессуаров для портативного медиаплеера iPod. В январе 2007-го свет увидел первый iPhone. Time признал этот гаджет изобретением года.

В 2008 году открылся магазин приложений App Store, а Джобс каждый год проводил презентации новинок от Apple. Последняя состоялась в июне 2011 года — на ней представили облачный сервис iCloud и операционную систему iOS. После этого Джобс, страдавший от рака поджелудочной железы, подал в отставку. 5 октября его не стало. К тому моменту Apple была самой дорогой компанией в мире, капитализацию бренда оценивали в $350 млрд.

У Стива Джобса осталась дочь Лиза от Крисанн Бреннан, с которой он встречался с 1972 года. В 1991-м предприниматель женился на Лорен Пауэлл, она родила ему троих детей: сына Рида и дочерей Ив и Эрин.

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