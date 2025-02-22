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Фото

Северное сияние под водой и любопытный тюлень. Лучшие подводные фото — 2025

Стали известны победители конкурса «Подводный фотограф года»

Жюри конкурса «Подводный фотограф года» (Underwater Photographer of the Year) выбрало лучшие снимки 2025-го. Абсолютным победителем стал испанский фотограф Альваро Эрреро. Его снимок «Лучезарная связь», запечатлевший самку кита с детенышем, выиграл Гран-при. Эту фотографию Эрреро сделал во Французской Полинезии. По его словам, она отражает материнскую любовь и передает красоту и хрупкость жизни в океане.

Перспективным фотографом 2025 года жюри назвали корейца Рурука со снимком «Северное сияние под водой». Чтобы сделать это фото, Рурука отправился в мексиканский Канкун в сезон дождей, где местный корейский гид стал его моделью.

В номинации «Спасите наши морские богатства» победу одержал Роберт Марк Леманн из Германии, сфотографировавший пойманную тигровую акулу. Лучшим в категории «Воды Британии» стал Дэвид Альперт со снимком «Любопытный тюлень». Японца Сюнсукэ Накано жюри отметили за снимок дерущихся самцов азиатской барабульки. Его фотография «Поединок. Лицом к лицу» победила в номинации «Поведение».

Эти и другие лучшие подводные снимки года — в галерее «Газеты.Ru».

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