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Тильда Суинтон с «Золотым медведем» и снег на красной дорожке: как открылся кинофестиваль Берлинале-2025

В столице Германии открылся 75-й международный кинофестиваль Берлинале-2025

13 февраля состоялось открытие 75-го Берлинского международного кинофестиваля — большое событие в культурной жизни не только Германии, но и кинематографа в целом. Берлинале впервые пройдет под руководством нового директора и куратора Триши Таттл, ранее заведовавшей аналогичным фестивалем в Лондоне. Председатель жюри — американский режиссер Тодд Хейнс.

В основной конкурс вошли фильмы «Голубая луна» (режиссер Ричард Линклейтер), «Мечты» (режиссер Мишель Франко), «Что эта природа говорит тебе» (режиссер Хон Сан Су), «Горячее молоко (режиссер Ребекка Ленкевич), «Ледяная башня» (режиссер Люсиль Адзиалилович), «Continental 25» (режиссер Раду Жуде) и другие.

Показ начнется с картины «Свет» немецкого режиссера Тома Тыквера. Фильм рассказывает о том, как в немецкой семье появляется домработница из Сирии.

Одной из самых ожидаемых премьер станет «Микки 17» — фильм оскароносного Пона Джун Хо с Робертом Паттинсоном в главной роли. Картина стала экранизацией бестселлера Эдварда Эштона о космическом колонисте, который берется за выполнение самых рискованных работ в разных мирах, и каждый раз после смерти его клонируют и отправляют на новое задание.

В игровых и документальных фильмах, включенных в другие разделы программы, представлены картины, рассказывающие о событиях в Израиле, Палестине, Сирии, Иране, Грузии, Турции, Польше и на Украине. Среди участников конкурса — всего две немецкие картины, российское кино вновь отсутствует.

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