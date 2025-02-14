Обольстительная Бриджит Джонс: как менялась Рене Зеллвегер

В России 14 февраля состоялась премьера фильма «Бриджит Джонс: Без ума от маль­чишки». Это четвертая часть франшизы. Бриджит 51 год, у нее двое детей, которых она воспитывает одна после гибели Марка Дарси. Бриджит влюбляется в мужчину сильно моложе нее, на чем строится сюжет комедии. Герой Хью Гранта также будет присутствовать в этой части.

Бриджит Джонс популярна уже 30 лет. Ее придумала британская писательница Хелен Филдинг, впервые опубликовав заметки о неуклюжей блондинке в The Independent в 1995 году. Зеллвегер считает, что персонаж так нравится людям, потому что они «видят в ней свои несовершенства, уязвимость и страхи». Бриджит Джонс близка читателю и зрителю.

Зеллвегер получила роль в 32 года. Она уже была состоявшейся актрисой, но «Дневник Бриджит Джонс» принес ей ошеломительный успех, ее даже номинировали на «Оскар». Изначально стройная и спортивная Зеллвегер так хотела роль, что начала объедаться фаст-фудом и пить газировку, чтобы поправиться на 15 кг. К началу съемок ей удалось превратиться в Бриджит Джонс. Однако вскоре Зеллвегер пришлось привести себя в форму, чтобы сняться в мюзикле «Чикаго».

Через несколько лет начались съемки второй части франшизы, поэтому Зеллвегер вновь была вынуждена набрать вес. При этом первый эксперимент сказался на ее здоровье, из-за чего во второй раз она набрала больше и чувствовала себя хуже. В итоге Зеллвегер пришлось даже обратиться к специалистам, которые составили ей специальный рацион.

В середине своей карьеры Зеллвегер столкнулась с депрессией и на шесть лет ушла из профессии. Лицо актрисы сильно изменилось. Пластические хирурги утверждают, что она вносила изменения в свою внешность, однако операции прошли неудачно.

Сейчас Зеллвегер вернулась к съемкам. Кроме кино, она также активно занимается благотворительностью.