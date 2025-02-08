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10 знаменитостей, отказавшихся от звезды на Аллее славы

65 лет назад в Голливуде открыли Аллею славы
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Ровно 65 лет назад — 8 февраля 1960 года — в Лос-Анджелесе на Голливудском бульваре была заложена Аллея славы — променад, тротуары которого инкрустированы пятиконечными звездами с именами прославленных деятелей шоу-бизнеса.

Идея Аллеи появилась еще в начале 1950-х годов — разбить ее предложил президент Голливудской торговой палаты Э.М. Стюарт. Предполагалось, что Аллея славы станет «средством поддержки общественной славы артистов, чьи имена знают и любят во всем мире».

Сегодня Аллея Славы протянулась на 15 кварталов вдоль Голливудского бульвара и захватывает три квартала улицы Вайн. Она включает 2800 пятиконечных звезд из терраццо с латунным ободком, в которые инкрустированы имена знаменитых деятелей шоу-бизнеса и эмблемы индустрии, которую они представляют.

Как ни странно, на Аллее звезд отсутствуют многие знаменитости мировой величины — такие, как Брэд Питт, Бен Аффлек, Бейонсе, Леонардо Ди Каприо, Аль Пачино и Анджелина Джоли. Почему они лишены такого знака всенародной любви — неизвестно. А вот некоторые артисты сознательно отказались от таких почестей. Кто они — смотрите в галерее «Газеты.Ru».

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