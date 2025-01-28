Фонарики и драконы: как Москву украсили к китайскому Новому году

Москву украсили фонариками и фигурками панд в преддверии китайского Нового года

Москва преобразилась в преддверии китайского Нового года, который в 2025-м приходится на 29 января. На центральных улицах столицы появились арки с традиционными китайскими фонариками и свитки с пожеланиями, а ели облачились в красно-золотые украшения.

«Звездное небо» в Камергерском переулке также окрасилось в красные оттенки. Вход Московского зоопарка украсили лайтбоксы, флаги и светящиеся лайтдиски, а на территории разместили фигурки панд.

В этом году для гостей и жителей Москвы пройдет также фестиваль «Китайский Новый год» — он открылся 28 января и продлится до 9 февраля. Посетителей ждут зрелищные шествия, мастер-классы и атмосферные чайные церемонии. Все желающие смогут посмотреть на шоу барабанщиков, танцы дракона и представления китайского театра. На центральных площадках фестиваля также будут проводить большие шествия символов уходящего и наступающего годов — дракона и змеи.

Как украсили столицу к наступлению китайского Нового года — в галерее «Газеты.Ru».