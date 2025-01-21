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«Не вешать нос, гардемарины!» Дмитрию Харатьяну — 65

Актеру Дмитрию Харатьяну исполнилось 65 лет
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Актер Дмитрий Харатьян родился 21 января 1960 года в городе Алмалык в Узбекской ССР в семье преподавателя и инженера-строителя. Его первым появлением на экране стал фильм Владимира Меньшова «Розыгрыш» 1976 года. Однако после школы Харатьяну не удалось поступить в Щукинское училище — только в 1978 году его приняли в Высшее театральное училище им. Щепкина.

Во время учебы артист продолжил сниматься в кино, из-за чего упустил возможность быть распределенным в театр. В 1980-х на экраны вышли такие фильмы с его участием, как «Охота на лис» и «Зеленый фургон», а историко-приключенческий фильм «Гардемарины, вперед!» 1987 года обеспечил ему статус настоящей звезды.

Затем последовали яркие роли в фильмах Леонида Гайдая «Частный детектив, или Операция «Кооперация» и «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», закрепившие за Харатьяном репутацию «лица эпохи». В 2000 году актер получил звание заслуженного артиста России, а в 2007 году ему присвоили статус народного артиста.

С середины 1990-х Харатьян играл на сценах Театра им. Моссовета, Ленкома, Театра наций, Театра Вахтангова и других. В 2000-х артист начал вести различные фестивали и телешоу («Страна Фестивалия», «12 негритят», «Добрый вечер, Москва!», «Большая семья»). В 2023–2024 годах Харатьян вел программу «Наши» на канале «Россия-1», а с 21 октября 2024-го является ведущим передачи «Игра в кино. Чемпионат мира» на телеканале «Мир». Кроме того, артист иногда участвует в популярных телепрограммах («Две звезды», «Танцы со звездами»), поет песни знаменитых композиторов (Максим Дунаевский, Александра Пахмутова, Григорий Гладков) и выступает на творческих вечерах.

К 65-летию Дмитрия Харатьяна «Газета.Ru» рассказывает о его лучших ролях в кино и личной жизни.

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