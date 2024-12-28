От борцов за справедливость до пилота-алкоголика: лучшие роли Дензела Вашингтона

Дензел Вашингтон отмечает 70-летие. Первый афроамериканец, получивший два «Оскара», лучший актер XXI века по версии The New York Times родился 28 декабря 1954 года в Маунт-Верноне (штат Нью-Йорк) в семье священника, который параллельно работал на водоканале, и владелицы салона красоты. Когда ему было 14 лет, родители развелись, и мать отдала сына в подготовительную школу при военной академии — позже актер признался, что тем самым она практически спасла его, потому что все ребята, с которыми общался юный Дензел Вашингтон, впоследствии сели в тюрьму.

Сам же будущий «оскаровский» лауреат в 1977 году окончил бакалавриат по театроведению и журналистике Фордэмского университета, показав успехи в игре в баскетбол, после чего отправился креативным директором в летний лагерь, где принял участие в конкурсе талантов и неожиданно показал актерские способности. Это подтолкнуло Дензела Вашингтона к изучению актерского мастерства и появлению на театральной сцене (он играл в Публичном театре в пьесах Шекспира и Юджина О'Нила). На экране он впервые стал заметен благодаря роли врача в сериале «Сент-Элсвер» (1982 — 1988 год).

Дензел Вашингтон — примерный семьянин: в 1983 году он женился на Полетте Пирсон, с которой познакомился во время первых съемок в своей жизни — телефильма «Вильма». В семье родились четверо детей. А еще он очень религиозен: актер — последователь христианского течения евангелистов-пятидесятников и недавно даже получил лицензию священника.

Какие роли Дензела Вашингтона можно назвать лучшими, смотрите в галерее «Газеты.Ru».