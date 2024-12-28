Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Фото

Самая юная Джульетта. Умерла звезда фильма «Ромео и Джульетта» Оливия Хасси

Актриса Оливия Хасси умерла на 74-м году от рецидива рака груди

Британская актриса Оливия Хасси родилась 17 апреля 1951 года в семье оперного певца и секретаря. Она с детства увлекалась актерским мастерством. В 13 лет Хасси впервые получила роль, а уже в 15-16 лет сыграла Джульетту Капулетти в адаптации «Ромео и Джульетты» итальянского режиссера Франко Дзеффирелли, за что получила «Золотой глобус». В сцене пробуждения после брачной ночи главные герои снялись обнаженными, будучи несовершеннолетними. За это в 2022 году они попытались судиться с Paramount, но их претензии отклонили.

За свою карьеру Хасси снялась в десятках фильмов, в том числе в «Смерть на Ниле», «Айвенго», «Оно». Она трижды была замужем, от каждого из мужей у нее есть ребенок. Старший сын и дочь Оливии также стали актерами.

В 2008 году у артистки обнаружили рак молочной железы. Она решила удалить грудь, чтобы не проводить химиотерапию. Однако в 2018 году рак вернулся, без лучевой и химиотерапии было не обойтись. В результате лечения опухоль уменьшилась до размера горошины. Но 27 декабря Хасси скончалась, предположительно, из-за рецидива онкологического заболевания.

Комментарии
Что думаешь?
Картина дня
Правительство запретило звонить россиянам через IP-телефонию
Над тремя регионами РФ сбили 56 БПЛА. Военная операция, день 1039-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1039-й день
Путин подписал закон об освобождении врачей от уголовного наказания
Ученицу задержали за фото террористов из РДК* с пометками «герой России» в школе
Путин подписал закон, вводящий наказание за вовлечение детей в преступления через интернет
В доме сработала сигнализация из-за обезьяны, укравшей пульт дистанционного управления
Против Ивлеевой подали еще один иск
Новости и материалы
Валерий Меладзе вернулся в Россию
Известный американский боксер сделал подарок на $20 млн трехлетнему внуку
Токаев рассказал о предотвращении последствий крушения самолета под Актау
В РАН появится попечительский совет во главе с президентом России
Курьера, который бил женщину кулаками по лицу, задержали в Подмосковье
Артемий Лебедев рассказал о самой свободной стране мира
Названы лучшие и самые дешевые смартфоны
На Украине оценили последствия прекращения энергопоставок из Словакии
58-летняя Ирина Салтыкова появилась на публике в мини-платье
В России ввели уголовную ответственность за повторную продажу вейпов детям 
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших после авиакрушения под Актау
На Тайване показали новую систему теплового камуфляжа
Силовики ликвидировали кол-центр с нелегалами в Москве
На подконтрольной Киеву части Запорожья за ночь прогремело около 400 взрывов
Диетолог рассказала, помогает ли отказ от еды после 18:00 похудеть
Врач Атаманова: отказ от еды после шести не приведет к долгосрочным результатам
Подозреваемый в убийстве четверых детей мог зарезать их из-за ревности к жене
В Британии объяснили отсутствие желания у Зеленского идти на переговоры
На Камчатке нашли новое, не характерное для региона растение
Все новости
В США заявили, что ВСУ под Курском деморализованы и чувствуют свое поражение
«Не было денег на памперсы»: Сергей Полунин объяснил отъезд из России
В США заявили о страхе повторения в Сирии сценария другого конфликта
«Шахматист не должен так одеваться»: дресс-код подвел Непомнящего и Карлсена на ЧМ
Непомнящего оштрафовали за нарушение дресс-кода на чемпионате мира по рапиду
Металлическая балка с грузовика насквозь пробила российскую туристку в Таиланде
Мария Башмакова
Почему россиянки соглашаются быть вторыми женами
«Попытка номер пять». Куда пропала экс-солистка «ВИА Гры» Алена Винницкая
Чубайс снизил иск к фигурантам дела о краже до 65 млн рублей. Изначально сумма составляла 1 млрд
Чубайс снизил сумму иска к фигурантам дела о краже имущества до 65 млн рублей
«Я не ваш слуга»: Фицо заявил Зеленскому, что он не обязан ему помогать
Фицо ответил на обвинения Зеленского о поставках энергии фразой «Я не ваш слуга»
«Я б довел до конца». Кто напал на экс-пресс-секретаря Мирзиеева и при чем тут Кадыров
Узбекистан объявил в розыск двух россиян по делу о покушении на чиновников
«Я не из тех, кто обиделся на Россию». Певцу Шарлоту дали срок
Певца Шарлота приговорили к 5,5 года колонии-поселения за реабилитацию нацизма
«Им ничто не угрожало». Почему россиян с Ursa Major не подняли на борт норвежского судна
Медведев заявил, что Европе нельзя прощать отказ в помощи морякам с Ursa Major
«Не тратьте время зря»: что говорят о втором сезоне «Игры в кальмара»
Акции снявшей «Игру в кальмара» компании упали на 30% из-за второго сезона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами