Самая юная Джульетта. Умерла звезда фильма «Ромео и Джульетта» Оливия Хасси

Британская актриса Оливия Хасси родилась 17 апреля 1951 года в семье оперного певца и секретаря. Она с детства увлекалась актерским мастерством. В 13 лет Хасси впервые получила роль, а уже в 15-16 лет сыграла Джульетту Капулетти в адаптации «Ромео и Джульетты» итальянского режиссера Франко Дзеффирелли, за что получила «Золотой глобус». В сцене пробуждения после брачной ночи главные герои снялись обнаженными, будучи несовершеннолетними. За это в 2022 году они попытались судиться с Paramount, но их претензии отклонили.

За свою карьеру Хасси снялась в десятках фильмов, в том числе в «Смерть на Ниле», «Айвенго», «Оно». Она трижды была замужем, от каждого из мужей у нее есть ребенок. Старший сын и дочь Оливии также стали актерами.

В 2008 году у артистки обнаружили рак молочной железы. Она решила удалить грудь, чтобы не проводить химиотерапию. Однако в 2018 году рак вернулся, без лучевой и химиотерапии было не обойтись. В результате лечения опухоль уменьшилась до размера горошины. Но 27 декабря Хасси скончалась, предположительно, из-за рецидива онкологического заболевания.