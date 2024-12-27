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«Попытка номер пять». Куда пропала экс-солистка «ВИА Гры» Алена Винницкая

Экс-солистке «ВИА Гры» Алене Винницкой исполнилось 50
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Украинская исполнительница Алена Винницкая родилась 27 декабря 1974 года в киевской семье инженера и воспитательницы. При рождении будущую артистку назвали Ольгой, но в жизни обращались к ней по имени Алена.

В раннем детстве Винницкая писала стихи, а в подростковом возрасте, вдохновившись своей любимой группой «Кино», освоила игру на гитаре и начала писать песни. После школы она не прошла отбор в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения, зато получила диплом режиссера в Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств.

В 1993 году Винницкая вместе с другими музыкантами организовала группу «Последний единорог» (The Last Unicorn) и пела в ней на английском языке. Худруком коллектива, который выступал в том числе в госпиталях, был будущий супруг певицы Сергей Алексеев (Большой). Они жили вместе с 1993 года, а в 1995-м поженились.

После распада группы артистка работала страховым агентом. В 1996-м она поступила в театральную школу, а позднее ушла в журналистику — была репортером и ведущей новостей на музыкальном телеканале BIZ-TV, а также вела программу «Фан-клуб» на телеканале «Интер». В 1998 году певица окончила школу независимой журналистики. Через год она получила от владельца канала BIZ-TV Дмитрия Костюка предложение стать участницей женской группы, над запуском которой он работал с продюсером Константином Меладзе. Позднее к Винницкой присоединилась Надежда Грановская, и дуэт получил название «ВИА Гра».

О том, как развивалась дальнейшая судьба и карьера Алены Винницкой — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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