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Эрнст, Собчак и Влад А4. Кто пришел на прямую линию к Путину

Большая пресс-конференция президента РФ Путина проходит в Гостином Дворе

19 декабря в Гостином Дворе в Москве президент России Владимир Путин проводит прямую линию, на которой подводит итоги 2024 года. На мероприятие традиционно пришли российские и иностранные журналисты, представители медиа и инфлюенсеры.

Среди гостей была и телеведущая Ксения Собчак. Она заметила, что женщины традиционно выбирают красно-розово-лиловые цвета, из-за чего «сливаются на фоне елки».

«Я ошибки учла, хочу заметить. Я в сером», — сказала Собчак. Она надела пиджак в полоску, примерно такую же рубашку, а волосы аккуратно убрала.

Многие присутствующие также выбрали одежду серых, коричневых и белых оттенков. Собчак отметила, что Путин появился на пресс-конференции с его любимым белым стаканом с золотым гербом. Оказалось, что журналистка и глава государства выбрали галстуки одного цвета — бордового. По словам Собчак, это главный цвет сезона. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков тоже пришел в бордовом галстуке, но на оттенок светлее.

Ведущими пресс-конференции стали военкор Первого канала Дмитрий Кулько и телеведущая ВГТРК Александра Суворова. Она оделась в деловой костюм красного цвета.

Некоторые журналисты пришли в национальных костюмах. Другие же решили использовать в наряде узнаваемые атрибуты России — флаг или матрешку. На пресс-конференцию пришел и популярный блогер Влад А4. Он выбрал белую рубашку и темный брючный костюм с галстуком в тон.

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