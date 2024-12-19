Ольга Бузова, Валерия и Клава Кока: кто пришел на «Новогоднюю ЖАРУ» в Москве

18 декабря в московском концертном зале Live Арена состоялся «Новогодний концерт ЖАРА». Более 50 звезд российской эстрады собрались на одной сцене, чтобы подарить зрителям атмосферу праздника.

Среди участников вечера — Ольга Бузова, Валерия, Стас Михайлов, Люся Чеботина, Доминик Джокер и Хабиб. В роли ведущих выступили Константин Тарасюк и Валя Карнавал, которые не только заряжали зал позитивом, но и создавали атмосферу теплого праздника.

Открыла вечер певица Валерия, исполнившая свои самые популярные хиты. Затем на сцену вышел Стас Михайлов, чье выступление вызвало шквал аплодисментов. Зрителей своими выступлениями порадовали также и молодые артисты, такие как Люся Чеботина и Хабиб.

Кульминацией вечера стало совместное выступление всех участников. Новогодняя песня объединила звезд и зрителей, подарив ощущение настоящего праздника.

Самые яркие фотографии с мероприятия — в галерее «Газеты.Ru».