Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Фото

Умерла легенда испанского кино Мариса Паредес

Испанская актриса Мариса Паредес умерла в возрасте 78 лет

В возрасте 78 лет ушла из жизни легендарная испанская актриса Мариса Паредес. О кончине звезды сообщил пресс-офис Испанской академии кинематографических искусств и наук, президентом которой артистка была в период с 2000 по 2003 год.

Мариса Паредес родилась в Мадриде в 1946 году. С 14 лет она начала свою карьеру в кино, обучаясь в городской Школе драматического искусства. Ее путь начался с фильмов Педро Альмодовара, когда в 1983 году она снялась в «Нескромном обаянии порока».

В дальнейшем сотрудничество с Альмодоваром стало определяющим для ее карьеры: Паредес исполнила главные роли в таких фильмах, как «Высокие каблуки» (1991) и «Цветок моей тайны» (1995). Также она работала с Гильермо дель Торо в фильме «Хребет дьявола». В 1997 она снялась в фильме «Жизнь прекрасна» итальянского режиссера Роберто Бениньи, который получил премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.

В 2018 году Мариса Паредес была удостоена почетной премии «Гойя» за значительный вклад в развитие испанского кинематографа.

Жизнь и роли Марисы Паредес — в галерее «Газеты.Ru».

Комментарии
Что думаешь?
Картина дня
ООН приняла резолюцию России против героизации нацизма. Кто выступил против?
ГА ООН приняла резолюцию России о борьбе с неонацизмом вопреки голосам 53 стран
Над российским приграничьем сбили беспилотники. Военная операция, день 1029-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1029-й день
Республиканцы США изменили позицию по Украине после победы Трампа
Траты россиян на новые автомобили упали в ноябре на треть
Ученые предупредили о риске затопления Англии к 2050 году
Украинские командование перебросило под Красноармейск силы с другого направления
Россиянам рассказали, о какой прибавке к зарплате просить работодателя
Новости и материалы
Подстреленный медведь упал с дерева и раздавил охотника
В США считают, что администрация Байдена не успеет помочь Украине
«Вашингтон» без Овечкина второй раз подряд проиграл в НХЛ
Новгородский губернатор призвал «максимально ужесточить» наказание для алиментщиков
Военный эксперт заявил, что российские войска отбросили ВСУ в Харьковской области
В России признана нежелательной деятельность Recorded Future
В России резко подорожал борщевой набор
Раскрыты подробности работы над новой вакциной от ВИЧ
Польша привела в оперативную готовность свою систему ПВО
Порошенко обвинил депутатов Рады в «работе на Путина»
Рогов рассказал о состоянии ВСУ в Курахово
Синоптик предупредил об аномально холодной погоде в ряде регионов РФ
В Минобороны отчитались об уничтожении украинских БПЛА в трех регионах РФ
Названа причина снижения лимита по кредитке
В России резко выросли цены на лечение
Россия стала вторым основным поставщиком газа в Евросоюз
В Приморье для владельцев собак ввели новое правило
Жительница курского села рассказала о расстреле мирных жителей военными ВСУ
Все новости
Азербайджан ждет денег от России на восстановление Нагорного Карабаха
Виталий Рюмшин
«Глупые и нелепые решения»: почему поругались Трамп и Зеленский?
Подозреваемый в убийстве сотрудника МАДИ оказался бойцом ММА
Представлен шорт-лист претендентов на «Оскар»
Взрывчатка в самокате, камера — в каршеринге. Что известно об убийстве генерала Кириллова
Осколки при взрыве, убившем генерала Кириллова, разлетелись на 100 метров
Миллионы — родным. Как Тимур Иванов прятал деньги по женам и родителям
РИА: экс-замглавы МО Иванов отправлял похищенные деньги на счета родителей и жен
Первые кадры с места убийства генерала Кириллова в Москве
«Разоблачал преступления англосаксов»: за что в Москве убили генерала Кириллова
Мирошник: доказательства Кириллова были слишком угрожающими для Запада
День зимнего солнцестояния 2024: когда наступит и какие традиции с ним связаны
Какого числа будет самый короткий день в году и как зимнее солнцестояние отмечали славяне
«Непонятна форма и эмблемы». Какими будут российские войска беспилотных систем
Полковник Ходаренок: беспилотные войска можно выделить в отдельный род войск
Сирийский аналог амфетамина. Что такое каптагон и как выглядит человек, употребляющий его
Нарколог Кизицкий: действие каптагона может длиться до 30 часов
«Это дело рук СБУ»: как готовили покушение на генерала Кириллова
Reuters: убийство генерала Игоря Кириллова в Москве организовано СБУ
Рождество — 2025: когда и как его принято отмечать в православной традиции
Рождество в 2025 году: что важно знать о празднике и какие обычаи следует соблюдать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами