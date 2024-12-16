Умерла легенда испанского кино Мариса Паредес

В возрасте 78 лет ушла из жизни легендарная испанская актриса Мариса Паредес. О кончине звезды сообщил пресс-офис Испанской академии кинематографических искусств и наук, президентом которой артистка была в период с 2000 по 2003 год.

Мариса Паредес родилась в Мадриде в 1946 году. С 14 лет она начала свою карьеру в кино, обучаясь в городской Школе драматического искусства. Ее путь начался с фильмов Педро Альмодовара, когда в 1983 году она снялась в «Нескромном обаянии порока».

В дальнейшем сотрудничество с Альмодоваром стало определяющим для ее карьеры: Паредес исполнила главные роли в таких фильмах, как «Высокие каблуки» (1991) и «Цветок моей тайны» (1995). Также она работала с Гильермо дель Торо в фильме «Хребет дьявола». В 1997 она снялась в фильме «Жизнь прекрасна» итальянского режиссера Роберто Бениньи, который получил премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.

В 2018 году Мариса Паредес была удостоена почетной премии «Гойя» за значительный вклад в развитие испанского кинематографа.

Жизнь и роли Марисы Паредес — в галерее «Газеты.Ru».