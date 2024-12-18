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«Анора», «Субстанция» и вторая «Дюна». Кто выиграет «Оскар» в 2025 году

В США представили шорт-лист претендентов на премию «Оскар»

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97-я церемония вручения наград премии «Оскар» состоится 2 марта 2025 года. Ведущим мероприятия станет комик Конан О'Брайен. Шорт-листы главных номинаций будут объявлены 17 января 2025 года, пока стали известны претенденты «второстепенных категорий»: так, на звание «Лучшего фильма на иностранном языке» будет претендовать «Эмилия Перес» Жака Одиара, а в число соискателей награды за музыку вошел «Битлджус Битлджус».

Что же касается главного приза, то после объявления номинантов на премии «Золотой глобус» и «Выбор критиков» список претендентов «Оскара» претерпел небольшие изменения. По мнению экспертов, среди которых старший редактор отдела премий Variety Клейтон Дэвис, участниками номинации «Лучший фильм» могут стать «Анора» (Шон Бейкер), «Бруталист» (Брэди Корбет), «Дюна: Часть вторая» (Дени Вильнев), «Конклав» (Эдвард Бергер), «Никому не известный» (Джеймс Мэнголд), «Эмилия Перес» (Жак Одиар), «Злая» (Джон М. Чу), «Субстанция» (Корали Фаржа), «Мальчишки из «Никеля» (РаМелл Росс), «Гладиатор 2» (Ридли Скотт) и «Настоящая боль» (Джесси Айзенберг).

Подробнее о фильмах, один из которых, скорее всего, получит «Оскар», — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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