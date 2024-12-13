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Ревва, Билан и Лазарев: кто пришел на премию «Золотой граммофон»

В Москве прошла церемония вручения музыкальной премии «Золотой граммофон»

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12 декабря на «ВТБ-Арене» прошла церемония вручения одной из главных музыкальных наград России — «Золотого граммофона». Статуэтки в этом году получили артисты, чьи хиты покоряли чарты «Русского радио»: Сергей Лазарев, Дима Билан, Artik&Asti, певица Слава, Ирина Дубцова и многие другие.

Среди сюрпризов вечера — первый выход в свет обновленного состава группы SEREBRO. Три молодые исполнительницы, вдохновленные поддержкой бывших участниц коллектива, признались, что намерены оправдать ожидания поклонников и уже начали эксперименты с репертуаром.

Не менее ярким стал музыкальный номер, подготовленный оркестром Большого театра, который исполнил композицию на стихи представителя МИД России Марии Захаровой. Его «трогательная атмосфера» и масштабность стали одним из центральных моментов вечера. Почетным гостем церемонии стал легендарный Юрий Антонов, чье присутствие стало настоящим подарком для всех присутствующих.

Как выглядели звезды и чем удивила церемония в этом году — в галерее «Газеты.Ru».

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