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Что стало с актерами трилогии «Крестный отец»

12 декабря 1974 года состоялась премьера фильма «Крестный отец 2»

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50 лет назад, 12 декабря 1974 года, в Нью-Йорке состоялась премьера фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец 2». Это была вторая часть трилогии о жизни нескольких поколений семьи влиятельных итальянских мафиози в США по роману Марио Пьюзо «Крестный отец». За два года до этого, в 1972-м, первый «Крестный отец», стал самой кассовой картиной года. Кстати, Фрэнсис Форд Коппола не сразу согласился снимать фильм по книге Пьюзо, поскольку считал роман дешевым. Тем не менее, режиссер нашел в материале дополнительную глубину: его трилогия получилась не о преступлениях итальянской мафии, а о об отношениях внутри семьи, члены которой совершают эти преступления. «Крестный отец» (1972), «Крестный отец 2» (1974) и «Крестный отец 3» (1990) стали сагой о семье Корлеоне, глава которой родился на Сицилии, бедным мальчишкой оказался в США, а закончил жизнь основателем влиятельной организованной преступной группировки и многодетным отцом.



«Газета.Ru» — о том, как сложились судьбы исполнителей главных ролей в трилогии после ее выхода.

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