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Начальница Бонда и русская княгиня: лучшие роли Джуди Денч

Актрисе Джуди Денч исполнилось 90 лет

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Джуди Денч родилась 9 декабря 1934 года в английском городе Йорк. Ее отец вел собственную медицинскую практику и был штатным врачом Йоркского королевского театра, поэтому Джуди с ранних лет вращалась в творческой среде. После окончания школы будущая актриса некоторое время проучилась на художника-оформителя, после чего перебралась в Лондон, где поступила в Центральную школу сценической речи и драматического искусства. С конца 50-х Денч играла в постановках ведущих лондонских театров, а в 1964 году дебютировала в кино, снявшись в криминальной драме Чарльза Крайтона «Третий секрет». В 1966 году актриса получила главную роль в картине «Утром вчетвером», за которую была удостоена премии BAFTA как «самый многообещающий новичок». По-настоящему звездной для Денч стала роль М — главы британской секретной службы МИ-6 в 17-м фильме о легендарном Джеймсе Бонде «Золотой глаз» (1995). Впоследствии актриса снялась еще в шести фильмах бондианы, последним из которых стал «007: Координаты Скайфолл» (2012).

На сегодняшний день в фильмографии Джуди Денч более 100 киноработ, а также десятки наград и номинаций, в числе которых «Оскар», «Золотой глобус», Премия гильдии киноактеров, «Эмми», «Сатурн» и другие. Помимо кинопремий, актриса была удостоена престижных государственных наград: в 1970 году Денч получила звание офицера ордена Британской империи, а в 1988-м — звание дамы-командора этого же ордена. В 2023 году Джуди Денч призналась, что «не хочет уходить на пенсию», но из-за прогрессирующей слепоты больше не может работать со сценариями. Последней киноработой актрисы стала роль в мюзикле «В духе Рождества» (2022).

В честь 90-летия Джуди Денч «Газета.Ru» рассказывает о ее лучших ролях и личной жизни.

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