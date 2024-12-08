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Как сейчас выглядят звезды «Отчаянных домохозяек»

Актрисе из «Отчаянных домохозяек» Тери Хэтчер исполнилось 60 лет

Американская актриса Тери Линн Хэтчер родилась 8 декабря 1964 года в Пало-Альто, штат Калифорния. Ее мать Эстер Бешур работала программисткой, а отец Оуэн Уолкер Хэтчер — физиком-ядерщиком и инженером-электриком. Хэтчер провела детство Саннивейле и посещала балетную школу в Лос-Альтос. В колледже будущая актриса изучала математику и инженерное дело.

В Голливуд Хэтчер попала совершенно случайно. Однажды она поехала на пробы, чтобы поддержать друга. Тери заметили продюсеры и предложили исполнить роль русалки в телешоу. К 18 актриса успела сняться в нескольких телевизионных проектах. После школы актриса поступила в консерваторию в Сан-Франциско, а выпустившись, дебютировала в эпизоде сериала «Ночной суд» в 1984 году.

Настоящую популярность актрисе принесла роль Сьюзан Майер в «Отчаянных домохозяйках». На счету всемирно известного сериала около 50 различных премий, включая «Золотой глобус», и еще более 100 номинаций.

После завершения «Отчаянных домохозяек» в СМИ появились слухи о разладе Хэтчер с коллегами по сериалу. Ева Лонгория, Фелисити Хаффман, Марсия Кросс и Ванесса Уильямс вручили съемочной группе шоу благодарственные подарки, но в подписи отсутствовало имя Хэтчер. Комментируя слухи, она заявила, что не будет раскрывать подробности отношений с актерами и пожелала им «всего наилучшего».

После «Отчаянных домохозяек» Хэтчер больше не снималась в столь успешных проектах. Она продолжала играть в кино и занималась озвучкой, например, в мультфильмах «Самолеты» (2013) и «Самолеты: Огонь и спасение» (2014) Хэтчер озвучила Дотти. В 2016 году сыграла роль успешной матери-одиночки Шарлотты во втором сезоне комедийного сериала «Странная парочка». В 2018 году Хэтчер попробовала себя в качестве блогера — на YouTube-канале «Hatching Change» она публиковала рецепты, но через два года забросила канал. У Хэтчер есть дочь Эмерсон 1997 года рождения от актера Джона Тенни, брак с которым распался в 2003-м.

Что стало с другими звездами «Отчаянных домохозяек» — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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