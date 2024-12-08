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«В женщине должна быть загадка». Алисе Фрейндлих — 90

Путин наградил Алису Фрейндлих орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

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Народная артистка СССР и лауреат трех Государственных премий России Алиса Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 года в Ленинграде. Ее родители — актер Бруно Артурович и бухгалтер Ксения Федоровна — развелись незадолго до начала войны. Вскоре после того, как Алиса пошла в первый класс в 1941 году, началась блокада Ленинграда. По словам актрисы, она выжила благодаря бабушке, которая грамотно распределяла хлеб. После школы Фрейндлих поступила в Ленинградский театральный институт им. А. Н. Островского на курс Бориса Зона.

В 1957 году актриса попала в труппу театра Комиссаржевской, а через четыре года перешла в Театр им. Ленсовета, где проработала 20 лет. Широкая популярность пришла к ней с выходом на экраны фильма Эльдара Рязанова «Служебный роман». Последующие роли в картинах «Д'Артаньян и три мушкетера» и «Сталкер» закрепили за ней статус одной из главных актрис СССР.

С 1983 года артистка состоит в труппе Большого драматического театра им. Товстоногова (БДТ). После распада СССР Фрейндлих редко появлялась в кино. В 2000-х годах она снялась в сериале «Женская логика» и исполнила роль матери Иосифа Бродского в фильме «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на Родину».

В 2019 году Фрейндлих отметила 35-летие работы в БДТ главной ролью в спектакле по пьесе Ивана Вырыпаева «Волнение», написанной специально для нее. Подготовка к роли была отражена в фильме «Алиса: Волнение» (2020). В 2022-м актриса снялась в фильме своего внука Никиты Владимирова «Родители строгого режима».

Президент России Владимир Путин наградил Алису Фрейндлих орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Подробнее о главных ролях и личной жизни Алисы Фрейндлих — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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